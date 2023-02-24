Український дрон-бомбардувальник Skynetua пройшов ударні випробування (відео)

Безпілотник підняв у небо та скинув на ціль макет боєприпасу максимальної маси. Розробник очікує, що він зможе літати на 50 км та скидати бомби вагою до 3 кг.

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Житель Кривого Рогу Михайло Дронов 23 лютого провів випробування нового дрона-бомбардувальника Skynetua. Він опублікував відеозвіт на своїй сторінці у Facebook.

За словами Михайла Дронова, безпілотник здійснив випробувальний політ разом із корисним навантаженням. Під час тестування він успішно скинув макет максимально важкого боєприпасу, який він може підняти.

"Все пройшло успішно", — заявив розробник.

Варто зазначити, що Михайло Дронов закінчив Харківський авіаційний інститут та є чемпіоном світу з авіамоделювання. Він також заснував компанію UADronov, яка випускає розвідувальні БПЛА на базі БпАК А1-СМ "Фурія".

У січні 2023 року Михайло Дронов заявив про розробку нового дрона-бомбардувальника Skynetua, який скидає боєприпаси вагою до 3 кг. Інженер вирішив створити модель, яка літатиме на відстань до 50 км на невеликій висоті і прицілюватиметься за допомогою декількох камер. На думку Михайла Дронова, такий літальний апарат буде кориснішим за одноразові дрони-камікадзе, оскільки зможе повертатися і перезаряджатися, щоб знову і знову атакувати ЗС РФ.

Влітку 2022 року Михайло Дронов заявив про запуск серійного виробництва дронів для військових під назвою SkyNet. Він націлився на створення 1000 безпілотних літаків, призначених для ведення розвідки вдень та вночі. Передбачається, що вони можуть працювати безперервно, змінюючи один одного у небі. За словами розробника, зібрані дроном дані опрацьовує система на базі штучного інтелекту.