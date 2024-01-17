DJI выпустила новый мощный беспилотник: как ВСУ могут использовать его на войне (видео)

Грузовой беспилотник FlyCart 30 в условиях боевых действий в Украине может стать как уникальным бомбардировщиком, равных которому еще не было, так и носителем для доставки дронов поменьше.

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Китайская компания DJI представила новый грузовой дрон FlyCart 30, который может оказать большое влияние на боевые действия в Украине, если его начнут использовать военные. Об этом пишет Forbes в материале, который был опубликован во вторник, 16 января.

Медиа отмечает, что новый беспилотник призван доминировать в мире дронов-доставщиков так же, как квадрокоптеры линейки Mavic доминирует на потребительском рынке. Благодаря восьми роторам на четырех рычагах FlyCart 30 может перевозить до 30 килограммов на расстояние до 10 миль (16 км, — ред.) или переносить меньший груз на большее расстояние. Дальность управления указана как 13 миль (20,9 км, — ред.), но дополнительные функции позволяют одной кнопкой переключить управление на второго оператора. Максимальная скорость этого дрона составляет 45 миль в час (72 км, — ред.), при этом дрон может летать при ветре до 27 миль (43 км, — ред.) в час.

Предполагается, что FlyCart могут применять на поле боя в качестве тяжелого дрона-бомбардировщика, минного заградителя или воздушного транспорта для доставки грузов. Низкая цена и большая грузоподъемность FlyCart являются революционными так как существующие тяжелые беспилотники гораздо дороже и являются в значительной степени специализированными инструментами. Поэтому FlyCart, разработанный и ориентированный на массовый рынок, будет пользоваться огромной популярностью. Он может сбрасывать больше бомб и мин, обходясь дешевле, чем любые коптеры, существующие на данный момент.

FlyCart также может выступать в качестве носителя дронов — материнской платформы для нескольких ударных беспилотников типа FPV. И Украина, и Россия уже экспериментировали с этой концепцией, но доступная тяжелая платформа сделала бы ее гораздо более осуществимой.

Как и беспилотники семейства Mavic, дрон FlyCart 30 складывается для удобства транспортировки. Международная цена пока не объявлена, но в прошлом году в Китае этот дрон рекламировался всего за 17 тысяч долларов (643 700 грн, — ред.).

Среди множества функций безопасности — автоматический радар и система визуального уклонения от препятствий днем и ночью, а также парашют, который раскрывается при отказе двигателей, так что дрон всегда совершит мягкую посадку. Для доставки грузов FlyCart 30 может перевозить 70-литровую грузовую капсулу — контейнер размером с чемодан — или, если нет места для посадки, он может опустить полезный груз на лебедке, пока дрон парит на высоте 60 футов (18 км, — ред.).

Медиа подчеркивает, что компания-производитель грузового беспилотника — DJI — может переделать новую модель, сделав ее непригодной для применения в зоне боевых действий. Однако украинские инженеры, вероятно, найдут способы обойти эти ограничения.

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Технические характеристики дрона FlyCart 30:

дальность полета — до 20 км;

максимальная нагрузка — 30км;

дальность полета без нагрузки — 28 км;

скорость полета — 20 м/с;

максимальная высота полета — 6 тыс м;

рабочая температура — от -20°C до 45°C;

сопротивление ветру — до 12 м/с

защита — IP55;

сдвоенные батареи: Если во время полета выйдет из строя одна батарея, другая батарея также может поддерживать нормальную работу беспилотника и обеспечить безопасный обратный полет;

датчики столкновений;

парашютная система;

оснащен системой передачи изображения DJI O3;

одноосная PTZ-камера Full HD FPV.

Компания-производитель подчеркивает, что ее новое беспилотное решение — это тяжелый грузоподъемник на большие расстояния с мощным сигналом и интеллектом (дрон самостоятельно способен обнаруживать на своем пути препятствия), который поддерживает грузовой режим и режим лебедки и выходит за рамки традиционных логистических ограничений, предоставляя безопасное, экономичное и эффективное решение для воздушных перевозок. Дрон также способен выдерживать круглосуточную работу на экстремальных высотах и ​​в погодных условиях.

Напомним, во второй половине ноября 2023 года стало известно, что украинцы создали для ВСУ дрон FuryPro, который сбрасывает тяжелые боеприпасы и "неуязвим" для РЭБ. Дроном можно управлять удаленно, находясь в окопе или блиндаже. А габариты техники позволяют перевозить этот БПЛА во внедорожнике.

А в начале февраля 2023 года ВСУ показали в действии огромный дрон-бомбардировщик. Беспилотник оснастили системой сброса, которая вмещает сразу восемь боеприпасов.