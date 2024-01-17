DJI випустила новий потужний безпілотник: як ЗСУ можуть використовувати його на війні (відео)

Вантажний безпілотник FlyCart 30 в умовах бойових дій в Україні може стати як унікальним бомбардувальником, рівних якому ще не було, так і носієм для доставки менших дронів.

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Китайська компанія DJI представила новий вантажний дрон FlyCart 30, який може мати великий вплив на бойові дії в Україні, якщо його почнуть використовувати військові. Про це пише Forbes у матеріалі, який було опубліковано у вівторок, 16 січня.

Медіа зазначає, що новий безпілотник покликаний домінувати у світі дронів-доставників так само як квадрокоптери лінійки Mavic домінують на споживчому ринку. Завдяки восьми роторам на чотирьох важелях FlyCart 30 може перевозити до 30 кілограмів на відстань до 10 миль (16 км, — ред.) або переносити менший вантаж на більшу відстань. Дальність управління вказана як 13 миль (20,9 км, — ред.), але додаткові функції дають змогу однією кнопкою перемкнути управління на другого оператора. Максимальна швидкість цього дрона становить 45 миль на годину (72 км, — ред.), при цьому дрон може літати за вітру до 27 миль (43 км, — ред.) на годину.

Передбачається, що FlyCart можуть застосовувати на полі бою в якості важкого дрона-бомбардувальника, мінного загороджувача або повітряного транспорту для доставки вантажів. Низька ціна і велика вантажопідйомність FlyCart є революційними, оскільки існуючі важкі безпілотники набагато дорожчі і є значною мірою спеціалізованими інструментами. Тому FlyCart, розроблений і орієнтований на масовий ринок, матиме величезну популярність. Він може скидати більше бомб і мін, обходячись дешевше, ніж будь-які коптери, що існують на цей час.

FlyCart також може виступати як носій дронів — материнської платформи для кількох ударних безпілотників типу FPV. І Україна, і Росія вже експериментували з цією концепцією, але доступна важка платформа зробила б її набагато більш здійсненною.

Як і безпілотники сімейства Mavic, дрон FlyCart 30 складається для зручності транспортування. Міжнародної ціни поки що не оголошено, але торік у Китаї цей дрон рекламувався всього за 17 тисяч доларів (643 700 грн, — ред.).

Серед безлічі функцій безпеки — автоматичний радар і система візуального ухилення від перешкод вдень і вночі, а також парашут, що розкривається в разі відмови двигунів, тож дрон завжди здійснить м'яку посадку. Для доставки вантажів FlyCart 30 може перевозити 70-літрову вантажну капсулу — контейнер розміром з валізу — або, якщо немає місця для посадки, він може опустити корисний вантаж на лебідці, поки дрон ширяє на висоті 60 футів (18 км, — ред.).

Медіа підкреслює, що компанія-виробник вантажного безпілотника — DJI — може переробити нову модель, зробивши її непридатною для застосування в зоні бойових дій. Однак українські інженери, ймовірно, знайдуть способи обійти ці обмеження.

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Технічні характеристики дрона FlyCart 30:

дальність польоту — до 20 км;

максимальне навантаження — 30 км;

дальність польоту без навантаження — 28 км;

швидкість польоту — 20 м/с;

максимальна висота польоту — 6 тис м;

робоча температура — від -20°C до 45°C;

опір вітру — до 12 м/с

захист — IP55;

здвоєні батареї: Якщо під час польоту вийде з ладу одна батарея, інша батарея також може підтримувати нормальну роботу безпілотника і забезпечити безпечний зворотний політ;

датчики зіткнень;

парашутна система;

оснащений системою передачі зображення DJI O3;

одновісна PTZ-камера Full HD FPV.

Компанія-виробник наголошує, що її нове безпілотне рішення — це важкий вантажопідйомник на великі відстані з потужним сигналом та інтелектом (дрон самостійно здатний виявляти на своєму шляху перешкоди), що підтримує вантажний режим і режим лебідки та виходить за межі традиційних логістичних обмежень, надаючи безпечне, економічне та ефективне рішення для повітряних перевезень. Дрон також здатний витримувати цілодобову роботу на екстремальних висотах і в погодних умовах.

Нагадаємо, у другій половині листопада 2023 року стало відомо, що українці створили для ЗСУ дрон FuryPro, який скидає важкі боєприпаси та "невразливий" для РЕБ. Дроном можна керувати віддалено, перебуваючи в окопі або бліндажі. А габарити техніки дозволяють перевозити цей БПЛА у позашляховику.

А на початку лютого 2023 року ЗСУ показали в дії величезний дрон-бомбардувальник. Безпілотник оснастили системою скидання, яка вміщує одразу вісім боєприпасів.