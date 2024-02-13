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Военный Фокус Российско-украинская война

"Хитрые вещи" с ВОГами: в РФ пожаловались на дроны, от которых отбиваются на Запорожском направлении

Дроны ВСУ, беспилотники ВСУ, производство дронов, разработка БПЛА, украинские беспилотники, дроны для фронта, дроны на линии боев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Россияне сумели достать украинские беспилотники, которые действуют на Запорожском направлении (иллюстративное фото)

Особенно опасным является сельскохозяйственный дрон, который летает ночью, который может нести четыре гранаты или вести за собой рой FPV-дронов. Россияне уверяют, что будут изучать изобретения украинцев.

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Подразделения ВС РФ, которые противостоят ВСУ в Запорожской области, страдают от ударов различных видов беспилотников. Среди устройств, которые наносят больше всего вреда — дрон под названием "Бага Яга", способный управлять целым роем. О дронах Сил обороны Украины, которые используются на южном отрезке фронта, россияне рассказали в сюжете росСМИ "РИА Новости".

Российский военный показал украинские беспилотники, которые удалось приземлить. При этом отметил, что ВСУ их "активно используют" на линии фронта.

Важно
В этом году Украина изготовит тысячи дальнобойных беспилотников, — Федоров

Первый экземпляр БПЛА — FPV-дрон. По словам российского оккупанта, такие дроны "сбиваются довольно редко". Заверил, что у них высокая скорость — до 90-140 км/ч. Если такие устройства падают и не взрываются, их обязательно подбирают, чтобы потом разобрать и выяснить, как он работает. В частности, ищут "нестандартные решения", которые изучат инженеры РФ, а потом будут "перенимать".

FPV-дрон, Беспилотники ВСУ, дрон, Запорожское направление Fullscreen
Дрон ВСУ в руках у военного ВС РФ

Другое устройство, которое попало в руки оккупантов — коптер Matrix с восемью пропеллерами. Россиянин отметил, что их сбивать "немножко легче": пока имеют одно такое устройство.

FPV-дрон, Беспилотники ВСУ, дрон, Запорожское направление Fullscreen
Дрон ВСУ — коптер с пропеллерами

Особое внимание россиянин уделил "интересному" устройству, которое способно нести четыре подвесные ВОГи (ВОГ — "выстрел осколочный гранатометный"). В конструкции использовали магнит и это "достаточно опасная вещь". Дрон летает медленнее, но "заботы приносит", пожаловался военный ВС РФ.

FPV-дрон, Беспилотники ВСУ, дрон, Запорожское направление Fullscreen
Дроны ВСУ — устройство для сброса ВОГов

В разговоре с российским журналистом военный отметил, что украинцы имеют "массу хитрых вещей, которыми заменяют недостаток артиллерийских снарядов". Особенно опасными называет бывшие сельскохозяйственные дроны, которые называют "Баба Яга". Устройство используется как "матка-ретранслятор", который помогает FPV-дронам залетать дальше — на 20-25 км в тыл. Кроме того, к нему пристраивают четыре ВОГа, а летает он ночью, поэтому его трудно сбить.

Также в репортаже "РИА Новости" появился специалист, который добавил некоторые комментарии к рассказу военного. Он заметил, что принесли действительно "редкие экземпляры": FPV-дроны и многоразовые устройства, способные нести четыре заряда.

Беспилотники ВСУ с восемью пропеллерами Fullscreen
Беспилотники ВСУ с восемью пропеллерами
Беспилотники ВСУ, которую захватили оккупанты на Запорожском направлении Fullscreen
Беспилотники ВСУ, которую захватили оккупанты на Запорожском направлении
Беспилотники ВСУ — FPV-дрон Fullscreen
Беспилотники ВСУ — FPV-дрон
Беспилотники ВСУ — FPV-дрон вблизи Fullscreen
Беспилотники ВСУ — FPV-дрон вблизи
Беспилотники ВСУ — часть дрона Fullscreen
Беспилотники ВСУ — часть дрона
Беспилотники ВСУ с восемью пропеллерами
Беспилотники ВСУ, которую захватили оккупанты на Запорожском направлении
Беспилотники ВСУ — FPV-дрон
Беспилотники ВСУ — FPV-дрон вблизи
Беспилотники ВСУ — часть дрона

Дроны ВСУ — детали

Отметим, в январе 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новый проект по помощи армии, в рамках которого украинцы дома могут создать дрон для ВСУ. С этой целью опубликовали перечень необходимых компонентов и инструкцию для сборки. Также объяснили, что каждое такое устройство будет проверяться и только после этого будет поступать на фронт.

В проекте "Армия дронов" сообщили, что в течение семи месяцев работы специальных рот БПЛА удалось обезвредить 14 тыс. целей ВС РФ. А военный ВС РФ описал, как действует украинский дрон-ретранслятор, который он назвал "маткой", — об этом ранее рассказывал Фокус.

Напоминаем, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина, благодаря наземным и морским дронам, а также роботизированной технике, ведет "войну будущего". Руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская сообщила, какое именно количество беспилотников нужно ВСУ, чтобы выиграть в противостоянии с российской армией.