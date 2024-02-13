"Хитрые вещи" с ВОГами: в РФ пожаловались на дроны, от которых отбиваются на Запорожском направлении

Особенно опасным является сельскохозяйственный дрон, который летает ночью, который может нести четыре гранаты или вести за собой рой FPV-дронов. Россияне уверяют, что будут изучать изобретения украинцев.

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Подразделения ВС РФ, которые противостоят ВСУ в Запорожской области, страдают от ударов различных видов беспилотников. Среди устройств, которые наносят больше всего вреда — дрон под названием "Бага Яга", способный управлять целым роем. О дронах Сил обороны Украины, которые используются на южном отрезке фронта, россияне рассказали в сюжете росСМИ "РИА Новости".

Российский военный показал украинские беспилотники, которые удалось приземлить. При этом отметил, что ВСУ их "активно используют" на линии фронта.

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В этом году Украина изготовит тысячи дальнобойных беспилотников, — Федоров

Первый экземпляр БПЛА — FPV-дрон. По словам российского оккупанта, такие дроны "сбиваются довольно редко". Заверил, что у них высокая скорость — до 90-140 км/ч. Если такие устройства падают и не взрываются, их обязательно подбирают, чтобы потом разобрать и выяснить, как он работает. В частности, ищут "нестандартные решения", которые изучат инженеры РФ, а потом будут "перенимать".

Дрон ВСУ в руках у военного ВС РФ

Другое устройство, которое попало в руки оккупантов — коптер Matrix с восемью пропеллерами. Россиянин отметил, что их сбивать "немножко легче": пока имеют одно такое устройство.

Дрон ВСУ — коптер с пропеллерами

Особое внимание россиянин уделил "интересному" устройству, которое способно нести четыре подвесные ВОГи (ВОГ — "выстрел осколочный гранатометный"). В конструкции использовали магнит и это "достаточно опасная вещь". Дрон летает медленнее, но "заботы приносит", пожаловался военный ВС РФ.

Дроны ВСУ — устройство для сброса ВОГов

В разговоре с российским журналистом военный отметил, что украинцы имеют "массу хитрых вещей, которыми заменяют недостаток артиллерийских снарядов". Особенно опасными называет бывшие сельскохозяйственные дроны, которые называют "Баба Яга". Устройство используется как "матка-ретранслятор", который помогает FPV-дронам залетать дальше — на 20-25 км в тыл. Кроме того, к нему пристраивают четыре ВОГа, а летает он ночью, поэтому его трудно сбить.

Также в репортаже "РИА Новости" появился специалист, который добавил некоторые комментарии к рассказу военного. Он заметил, что принесли действительно "редкие экземпляры": FPV-дроны и многоразовые устройства, способные нести четыре заряда.

Беспилотники ВСУ с восемью пропеллерами Беспилотники ВСУ, которую захватили оккупанты на Запорожском направлении Беспилотники ВСУ — FPV-дрон Беспилотники ВСУ — FPV-дрон вблизи Беспилотники ВСУ — часть дрона

Дроны ВСУ — детали

Отметим, в январе 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новый проект по помощи армии, в рамках которого украинцы дома могут создать дрон для ВСУ. С этой целью опубликовали перечень необходимых компонентов и инструкцию для сборки. Также объяснили, что каждое такое устройство будет проверяться и только после этого будет поступать на фронт.

В проекте "Армия дронов" сообщили, что в течение семи месяцев работы специальных рот БПЛА удалось обезвредить 14 тыс. целей ВС РФ. А военный ВС РФ описал, как действует украинский дрон-ретранслятор, который он назвал "маткой", — об этом ранее рассказывал Фокус.

Напоминаем, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина, благодаря наземным и морским дронам, а также роботизированной технике, ведет "войну будущего". Руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская сообщила, какое именно количество беспилотников нужно ВСУ, чтобы выиграть в противостоянии с российской армией.