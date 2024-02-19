Российские военные научились менять частоту дронов в полете: могут ли это делать ВСУ

Россиян массово учат при необходимости менять частоту FPV-дронов в полете с помощью пульта и соответствующей прошивки. В ВСУ также есть методы предотвращать средства РЭБ.

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Российские военные научились переключать частоты FPV-дронов прямо в полете, чтобы предотвратить влияние украинских средств РЭБ. Об этом сообщает украинский военный и эксперт по РЭБ Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в собственном Telegram-канале со ссылкой на вражеские ресурсы.

Как можно увидеть из скриншота, прошивка дронов под названием ELRS позволяет изменить частоту управления БПЛА в полете с помощью пульта. При этом антенны на пульте должны соответствовать диапазонам частот, которые будут использоваться.

Сообщение об управлении частотами дронов россиян Фото: Telegram

Сергей Бескрестнов говорит, что сейчас российских пилотов дронов массово учат как это делать. Он утверждает, что не знает, работают ли Силы обороны Украины так же.

"Россияне переключаются на другие частоты FPV в воздухе. Массово учат, как это делать пилотов. Не знаю работаем ли мы так же, поэтому оставлю этот скрин здесь."

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На вопрос как работают с различными частотами в ВСУ в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и российско-украинской войны Евгений Дикий.

"Дошло до того, что украинцы научили дроны перекатывать с одной частоты на другую, если БПЛА "чувствует", что его глушит российская система РЭБ. И чем дальше, тем больше даже дешевых FPV-дронов оснащаются подобными системами", — рассказывает Дикий.

То есть украинская система смены частот может работать даже лучше: в российской версии речь идет лишь о смене пилотами с пульта.

Дикий отмечает, что до недавнего времени российские средства РЭБ были впереди украинских, но сейчас инженерам ВСУ удалось выйти на такой же уровень. Украинские системы связи оператора с дроном способны обойти большое количество средств РЭБ российских оккупантов.

"Россияне очень гордятся своими системами РЭБ и это связано с историческими причинами, — говорит военный, — Еще в советские времена стало понятно, что СССР безнадежно отстает в ракетной программе, поэтому акцент делался именно на РЭБ, чтобы снизить точность возможных ударов американцев".

Евгений Дикий рассказывает, что в условиях нехватки артиллерии подразделениям ВСУ чаще приходится воевать с врагом на значительно меньшей дальности, которую способны преодолеть дроны. Поэтому важность средств РЭБ, а также противодействия им очень возросла.

Россияне тоже считают FPV-дроны ключевым оружием на отдельных участках фронта. Они массово применяют их у Часового Яра и вызывают большие потери ВСУ.

В Запорожской области же они наоборот жалуются на большие потери от украинских дронов. Особый вред наносит большой, в прошлом сельскохозяйственный дрон, который россияне зовут "Баба Яга".