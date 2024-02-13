"Ключевое оружие": РФ массово применяет FPV-дроны, чтобы продвинуться возле Часового Яра (карта)

По словам аналитиков DeepState, после того как боевой потенциал обороны сведен к минимуму, заходят штурмовые группы с российскими десантниками, которые имеют соответствующую подготовку.

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Ситуация к востоку от Часового Яра в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским Донецкой области продолжает ухудшаться. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщили аналитики DeepState.

По информации аналитиков, противник силами воздушно-десантных войск пытается выйти на хребет.

"Между этим хребтом и низменностью перепад высоты в почти 100 метров", — отмечается в сообщении.

Как отмечают в DeepState, одна из причин такого успеха оккупантов — массовое применение врагом сбросов и FPV-дронов.

"Они просто выносят ими позиции Сил обороны, нанося тяжелые потери ранеными и, к сожалению, погибшими", — отмечают эксперты.

Аналитики заявили, что ситуация к востоку от Часового Яра продолжает ухудшаться

По словам аналитиков, после того как "боевой потенциал обороны сведен к минимуму", заходят штурмовые группы с российскими десантниками, которые имеют соответствующую подготовку. Таким образом, как отмечают эксперты, применение БПЛА является "ключевым оружием" армии РФ в соответствующем районе.

"Другая наша традиционная проблема — качество и отсутствие ИФС. Не может вырытая перпендикулярно к фронту ямка стать качественной защитой. Тем более дерево и пленка от всего не спасет. Если у Берховки и Хромового еще как-то можно понять инженерную проблему, то на подступах к Часовому Яру как-то уже выглядит странным. Создается такое впечатление, что кто-то просто не верил, что пид*р туда может дойти", — добавляют в заметке.

Учитывая опыт боев за Бахмут и Авдеевку, в DeepState предполагают, что противник применит вспомогательные удары с севера (к западу от высоты 206.6) и юга (по линии высот 220.6-243.7).

"Интересно, что наличие ИФС могло бы частично решить проблему с вражескими дронами и сбросами. Но из-за халатности это все падает на головы наших бойцов. В разный период времени мы имели возможность общаться с различными подразделениями на участке, но никто из них не оценил положительно инженерную подготовку в данном районе", — резюмируют аналитики.

Напомним, 11 февраля аналитики DeepState сообщили, что на оккупированной Донетчине россияне создали необычную линию обороны. Для этого они использовали более 2 тысяч железнодорожных вагонов.

Также 11 февраля стало известно, что ВС РФ вошли в Первомайское в Донецкой области и захватили 40% села.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвигаются в районе Бахмута. Также там есть случаи казни украинских военных оккупантами.