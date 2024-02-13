Бои в Бахмуте: дроны уничтожают 90% всей техники ВС РФ и спасают раненых (видео)

Возле Бахмута ведется настоящая война дронов. Беспилотники фактически заменили артиллерию как средство дистанционного поражения целей.

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За последние полгода в районе Бахмута до 90% поражений российской техники приходится на дроны. Об этом рассказали телеканалу "1+1" офицеры Государственной пограничной службы из бригады "Помста", которая создана на базе луганского пограничного отряда.

Бахмут — война изменилась

Луганский пограничный отряд, на базе которого сформирована бригада "Помста", год назад "перемалывал" оккупантов в Бахмуте. Сейчас бойцов отряда вернули на знакомое направление, но война здесь стала совсем другой — сейчас это главным образом бои дронов.

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Девять месяцев назад это были эпизодические сбросы с дронов время от времени, а сейчас они делают почти абсолютно все: дневную разведку, ночные и круглосуточные сбросы с помощью обычных коптеров DJI, большие сбросы для уничтожения техники и артиллерии. Но прежде всего это применение FPV-дронов.

Война дронов возле Бахмута

Бойцам пришлось очень быстро адаптироваться к новым реалиям, но, похоже, это получилось. Они говорят, что преимущество в коптерах — пожалуй, единственное, что у них есть на направлении. Группа операторов FPV за день боевой работы может отправить во вражескую сторону более десятка коптерных снарядов.

БПЛА заменили артиллерию

Дроны на этом участке фронта фактически заменили артиллерию. По мнению бойцов, в среднем 85-90% поражения противника происходит благодаря дронам. Лишь около 10% приходится на долю артиллерии. Кроме того, подразделение аэроразведки различных ведомств научились проводить совместные операции в воздухе и вместе уничтожают вместе врагов, так же вместе спасают своих.

"Баба Яга" — ужас оккупантов

Эти большие дроны, которые охотятся на оккупантов ночью, враг назвал "Баба Яга". Бригада "Помста" имеет выбор сюрпризов, которые этот беспилотник может сбросить на российских военных. Это может быть старая противотанковая мина или нестандартный боеприпас, который не выпускает ни одно оборонное предприятие в мире.

Дрон "Баба Яга" Фото: Скриншот

Этим оружием можно уничтожать практически все: танки, бронемашины, любую бронированную технику, автомобили. Термобарический боеприпас может заставить сложиться здание.

Проблема стандартизации боеприпасов

Операторы говорят, что у них нет боеприпасов, с которыми они работают постоянно. Без стандартизации они должны все время импровизировать и приспосабливать имеющийся боекомплект. Пограничники создали собственное производство БК для всех типов дронов. Самостоятельно нарезают пластид, делают осколочные боеприпасы, используют в качестве начинки пули и порох.

Дроны помогают эвакуировать раненых

Бронемашина пыталась эвакуировать раненых, но оккупанты подбили ее. Один из бойцов бригады "Помста" не мог двигаться — перебиты ноги. Он попросил товарищей оставить его возле подбитой машины чтобы те не теряли на него время и спаслись сами. Аэроразведчики из другой бригады увидели тепловую сигнатуру — это означает, что боец жив. Он едва двигался, потому что некоторое время пролежал на морозе в снегу.

Раненый, которого впоследствии спасли Фото: Скриншот

Эвакуировать бойца оттуда не было шансов из-за близкого расстояния до врага. Операторы беспилотника прицепили к дрону бутылку с горячим чаем и запиской, в которой было указано, что он должен двигаться за дроном. Раненый понемногу полз вперед и смог добраться до места, где на него вышла эвакуационная группа и он остался жив.

Кроме увеличения производства дронов и создания беспилотных войск, в Украине привлекают к бою другие беспилотные воздушные средства. Недавно ВСУ начали использовать аэростаты Aerobavovna, имеющие преимущества над дронами в некоторых задачах.