ВСУ применяют аэростаты Aerobavovna, чтобы бить оккупантов: чем они лучше дронов (видео)

Аэростаты — новая технология для Сил обороны Украины. Они могут обеспечить связь для FPV-дронов на расстоянии 100 км и находиться в небе неделями.

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Предприятие Aerobavovna создает аэростаты для украинских военных, которые можно использовать для наблюдения, ретрансляции связи и сигналов управления дронами. Как они работают, YouTube-каналу "Милитарный" рассказал и показал соучредитель проекта Юрий Висовень.

Шары, наполненные гелием, могут находиться в воздухе днями и неделями. Как говорит Юрий Висовень, проект начинался с покупки английских аэростатов, а сейчас производит собственные. За время существования его участники сделали уже около сотни различных аэростатов. Много технических деталей совершенствовалось, что-то приходилось делать самим. Сейчас аэростаты проекта очень отличаются от тех, что были полтора года назад.

Модель, которую демонстрирует Юрий, будет испытываться для установки ретранслятора сигналов для FPV-дронов. Относительно небольшой аэростат на 12 кубических метров поднимает полезную нагрузку приблизительным весом 4 кг на высоту до 500 м и находится в воздухе весь день. Ретранслятор имеет дистанционный пульт, оператор дронов включает и выключает его при необходимости, и таким образом сохраняет заряд батареи.

Сооснователь Aerobavovna Юрий Висовень

"Первые наши аэростаты выглядели как пакет с пакетами, знаете, у всех есть на кухне такие. Они летали, но не были пригодны к применению в боевых условиях", — рассказывает Юрий Висовень.

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Модель аэростата, привлеченная к испытаниям ретранслятора, уже проверена на фронте. Понятно, как ею управлять в реальных условиях, сделано много улучшений, в частности в материалах. Создана система, которая ориентирует антенну ретранслятора именно в том направлении, куда будет лететь FPV. Шар обычно разворачивается против ветра, поэтому ретранслятор может быть направлен не в ту сторону, куда нужно. Фактически, Aerobavovna разработали собственный ретранслятор для FPV.

Установленный ретранслятор способен обеспечить связь на расстоянии 100 км, если находится на высоте 300 м. В большей модели реализована подача питания по проводу вверх. При такой схеме устройство будет работать две недели, если вовремя менять аккумулятор или заливать топливо в генератор. Но для этого нужен другой, больший аэростат, который дольше и сложнее обслуживать. Аэростат, который демонстрирует Юрий, можно запустить командой из 2–3 человек за 15 минут. Сейчас команда разрабатывает специальный прицеп, запуск с которого займет всего несколько минут.

Форма аэростата тоже специально разработана для условий использования:

"Проблема в чем: если ты поднимаешь и привязываешь просто шарик, он при сильном ветре будет прибиваться к земле. Поэтому должна быть специальная аэродинамическая форма, которая сочетает фактически и шар и воздушного змея".

Форма аэростата Aerobavovna

Значительная часть необходимых компонентов аэростата сделана в Украине, часть материалов зарубежного производства. Сам шар, то есть оболочка, стоит относительно немного по сравнению со сложными системами, установленными на аэростате.

Некоторые аэростаты пострадали на фронте от дружественного огня, когда бойцы не понимали, что это за объект. Но аэростат наполненный гелием не находится под давлением и теряет газ и высоту очень медленно. Он достигает земли только через три часа после того, как был подбит. Благодаря этому в случае падения полезная нагрузка остается неповрежденной, если не было прямых попаданий в нее.

Юрий Висовень о проекте Aerobavovna

Команда Aerobavovna осуществляет обучение операторов аэростатов, которое занимает всего день. В комплект поставки входит все необходимое оборудование: в него входят ретранслятор, гимбал, баллоны для первой заправки, лебедка и ремкомплект.

По словам Юрия, большинство военных не знают, как можно использовать аэростаты для выполнения задач. Обычно в мировых армиях это очень закрытая информация, с ней знакомы только те, кто непосредственно наблюдал работу аэростатов в других армиях. Поэтому сейчас потребность в аэростатах небольшая, но она будет расти с ростом опыта использования.

"Если помните, 20 лет назад дроны тоже были только большие и дорогие и только у американцев, а сейчас их делают все. Где-то то же самое будет с аэростатами… Есть задачи, для которых аэростаты лучше, чем дроны, просто потому, что они могут быть в воздухе днями, а не часами или минутами… Мы много сможем сделать здесь, важнее просто обучать военных, они должны приехать и хоть один раз поднять его с нами, чтобы научиться в этой специфике. Этому нельзя научиться онлайн нормально… А военные не всегда могут к тебе приехать, потому что у них там есть свои задачи. Поэтому это занимает время больше, чем на самом деле производство", — поделился разработчик.

Россияне тоже не держатся в стороне от этой технологии. В сентябре 2023 года сообщалось о применении ими аэростатов, которые несли РЛС для поиска украинских дронов.