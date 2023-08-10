Инженеры объединили дрон, аэростат и внедорожник: зачем нужна система Sky-High (видео)

Усовершенствованная разработчиком конструкция Sky-High поможет силовикам быстро обнаруживать и устранять угрозы в сложной местности.

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Производитель аэростатов RT LTA (Израиль) продемонстрировал свою новую систему, объединившую багги, аэростат и беспилотный летальный аппарат под названием Sky-High. Об этом сообщает сайт Army Recognition.

Новая система объединяет тактический аэростат RT SkyStar 120 с мини-квадрокоптером, установленным на небольшом автомобиле. Необычная конструкция позволяет Sky-High сканировать территорию для обнаружения и идентификации целей противника, а также обеспечения связи.

Датчики полезной нагрузки аэростата и дрона легко обслуживаются и управляются с помощью одного портативного блока управления. Система позволяет синхронно управлять по беспроводной связи аэростатом и дроном с одного пульта, даже если они находятся на расстоянии друг от друга.

Внедорожник типа All terrain vehicle (ATV) на два места приспособлен для езды по бездорожью. Модульная и мобильная система может быть развернута за 20 минут в различных полевых условиях.

"Мы осознали необходимость адаптации системы для тактических, точных и короткосрочных задач. Нам удалось за короткое время адаптировать комбинированную систему к этим типам миссий благодаря интеграции SkyStar 120 из нашего семейства SkyStar, который уже используется во всем мире", — сказал гендиректор компании-разработчика Рами Шмуэли.

Технические характеристики Sky-High

тип — тактическая техника;

конструкция — тактический аэростат RT SkyStar 120 и мини-квадрокоптер CopterPIX ERE-95, установленным на багги;

задачи — сбор разведданных на открытой местности, сбор разведданных в городе, защиты стратегических объектов, руководство силами перехвата, наблюдение, связь, рекогносцировка;

оснащение — дневная и ночная камеры;

радиус работы — 5 км;

время подготовки к работе — 20 м;

количество людей для обслуживания — 2 человека.

Напомним, в конце мая 2023 года стало известно, что Польша планирует закупить у США аэростаты AWACS для того, чтобы следить за российскими Х-55. В мирное время аппараты TARS окажут серьезную помощь в отслеживании воздушного пространства, так как их радары способны обнаруживать воздушные объекты на малых высотах на расстоянии до 370 км.

А в феврале 2023 года Фокус писал о том, что ааэростаты – не лучший выбор для борьбы с Россией. На воздушные шары можно вешать взрывчатку и различные приспособления для диверсий на территории врага, но сегодня это уже не актуально.