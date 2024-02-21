ЗСУ потрібні не тільки дрони, а й сотні тисяч засобів РЕБ: виробник розповів, як їх виготовити

Зараз український виробник Kvertus покладається на власні сили, держава дає замовлення, але їх недостатньо, щоб закрити всі потреби армії, яка б'ється з дуже сильним ворогом.

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Українським виробникам засобів радіоелектронної боротьби потрібне фінансування у вигляді держзамовлення та краще інформаційне висвітлення проблем радіоелектронної боротьби. Про це в ефірі телеканалу Espresso розповідає Олексій Чернюк, заступник генерального директора української компанії Kvertus.

Навіть Президент України Володимир Зеленський нещодавно висловився у потребі в системному підході до протидії російським безпілотникам, розвідувальним чи ударним: "від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження". Президент каже, що "кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному — від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал".

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Олексій Чернюк розповів, як насправді відбувається взаємодія держави та виробників РЕБ, та що у ній хотілося б покращити. Найперше, що потрібно виробникам — державне замовлення. Він відзначає зрушення у цьому останнім часом. Компанія вже виконує держзамовлення з виробництва деяких пристроїв і бачить зацікавленість держави. На думку підприємця, цього недостатньо, оскільки потреба військових у засобах РЕБ значно більша, ніж держава їх замовляє. "Але тут крига точно скресла і держава починає фінансувати виробників".

Український виробник РЕБ про взаємодію з державою

Інша область взаємодії — інформаційне висвітлення питань радіоелектронної боротьби. Олег вважає, що з таким потужним ворогом та такою кількістю дронів на фронті потрібні нестандартні підходи.

"Якщо почалася війна дронів, то треба не тільки виробляти та постачати мільйони дронів в армію, а й починати виробництво і засобів РЕБ, як мінімум у сотнях тисяч", — зазначив виробник.

За два роки повномасштабного вторгнення Kvertus вдалося кратно збільшити виробництво, але власними силами, враховуючи потреби фронту. Щоб масштабуватися і закрити всі потреби України у засобах РЕБ, потрібно наростити його ще у декілька разів.

"Для цього треба чіткий системний підхід держави до потреб в РЕБі. Наразі його немає. У нас є якась кількість держзамовлень, але це не таке число, щоб планувати масштабування хоча б на рік", — пояснив Олексій Чернюк.

Наразі активне збільшення виробництва, залучення нових працівників, закупівлі обладнання та підлаштування виробництва до потреб фронту відбувається власними силами компанії та через власне бачення ситуації, а не через державні ініціативи та замовлення.

Одним з найбільш ефективних глобальних засобів РЕБ на фронті є система "Покрова". Мережа синхронізованих передавачів збиває с курсу застосовані Росією іранські дрони "Шахед" під час атак.