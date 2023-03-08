Щороку цього дня дзвоню мамі: Зеленський привітав українок із 8 березня (відео)

Президент запропонував чоловікам висловити подяку своїм матерям і дружинам за повагу та силу, а також вшанувати пам'ять жінок, які віддали життя в боротьбі за Україну.

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Президент України Володимир Зеленський привітав українок із Міжнародним жіночим днем — Днем боротьби за права жінок. Відповідне відео 8 березня опубліковано на офіційному "Телеграм"-каналі глави держави.

Президент розповів, що щороку в цей день він дзвонить мамі, а також подякував дружині та жінкам, із якими він працює.

"Щороку в цей день я дякую, дякую своїй мамі, дзвоню їй, дякую за те, що в нашій родині була її повага. Дякую дружині за те, що ми разом любимо та за те, що в нас є такі прекрасні діти. І дякую жінкам, які працюють зі мною. Дуже важливо, що ми на рівних як колеги. І сьогодні можна сказати різні слова, звернути увагу на різні аспекти цього дня. Кожен і кожна мають свою думку, як і що робити цього дня 8 березня. У цьому наша сила, це свобода. Ми рівні, вільні, ми в міцній Україні", — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент запропонував чоловікам висловити подяку своїм матерям і дружинам за повагу та силу, а також вшанувати пам'ять жінок, які віддали життя в боротьбі за Україну.

"Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, лікують, рятують, воюють. Воюють за Україну. Згадати, подумати й подякувати всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати матері, згадати, що, поки мама жива, ти можеш почуватися дитиною. Подякувати коханим за повагу та силу. Разом ми сильні. Разом ми непереможні", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, Фокус склав добірку варіантів небанальних букетів, якими можна привітати жінок на 8 березня.

Також нагадаємо, 7 березня генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що гендерна рівність у світі стає все віддаленішою метою. За його словами, для досягнення гендерної рівності потрібно ще, як мінімум, три сторіччя.