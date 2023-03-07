"Гендерна рівність відкладається на 300 років": ситуація з правами жінок є плачевною, — ООН

Антоніу Гутерреш зазначив, що прогрес у досягненні гендерної рівності "зникає на наших очах" через зловживання правами жінок, ранні шлюби та військові конфлікти.

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Рівність між жінками та чоловіками у світі стає все віддаленішою метою, для досягнення гендерної рівності знадобиться ще, як мінімум, три сторіччя. Про це сьогодні, 7 березня, заявив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш.

Гутерреш зазначив, що прогрес у досягненні гендерної рівності "зникає на наших очах". Він назвав високі показники материнської смертності, примус дівчат до раннього шлюбу, викрадення та напади на дівчат за те, що вони відвідували школу, є доказами того, що надія на досягнення гендерної рівності "віддаляється".

"Права жінок наражаються на зловживання, загрози та порушення в усьому світі. Криза та конфлікти в першу чергу та найгірше впливають на жінок і дівчат", — підкреслив генсек ООН і навів приклад порушення прав жінок через війну Росії в Україні.

Щоб досягти гендерної рівності, Гутерреш наполягав на підвищенні рівня освіти, доходів і зайнятості для жінок і дівчат, особливо в країнах, що розвиваються, а також сприяти участі жінок і дівчат у науковій діяльності й розробці технологій.

"Століття патріархату, дискримінації та шкідливих стереотипів створили величезний гендерний розрив у науці й технологіях. Давайте прояснимо: глобальні межі не працюють для жінок і дівчат усього світу. Їм потрібно змінитися", — додав він.

Водночас восени 2022 року перша леді Олена Зеленська заявила, що в лавах Збройних сил України служить 31 тисяча жінок.

Державна служба статистики України повідомила, що середня місячна зарплата чоловіків у 4 кварталі 2020 року становила 14 203 грн, а жінок — лише 81,4% від цієї суми, тобто 11 558 грн.