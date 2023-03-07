"Гендерное равенство откладывается на 300 лет": ситуация с правами женщин плачевная, — ООН

Антониу Гутерриш отметил, что прогресс в достижении гендерного равенства "исчезает на наших глазах" из-за злоупотребления правами женщин, раннего брака и военных конфликтов.

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Равенство между женщинами и мужчинами в мире становится все более отдаленной целью, для достижения гендерного равенства потребуется еще, как минимум, три столетия. Об этом сегодня, 7 марта, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш отметил, что прогресс в достижении гендерного равенства "исчезает на наших глазах". Он назвал высокие показатели материнской смертности, принуждение девушек к раннему браку, похищение и нападения на девушек за то, что они посещали школу, являются доказательствами того, что надежда на достижение гендерного равенства "удаляется".

"Права женщин подвергаются злоупотреблениям, угрозам и нарушениям во всем мире. Кризис и конфликты в первую очередь и хуже всего влияют на женщин и девушек", — подчеркнул генсек ООН, и привел в пример нарушение прав женщин из-за войны России в Украине.

Чтобы достичь гендерного равенства, Гутерриш настоял на повышении уровня образования, доходов и занятости для женщин и девушек, особенно в развивающихся странах, а также способствовать участию женщин и девушек в научной деятельности и разработке технологий.

"Век патриархата, дискриминации и вредных стереотипов создали огромный гендерный разрыв в науке и технологиях. Давайте проясним: глобальные рамки не работают для женщин и девушек всего мира. Им нужно измениться", – добавил он.

Тем временем, осенью 2022 года первая леди Елена Зеленская заявила, что в рядах Вооруженных сил Украины служит 31 тысяча женщин.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что средняя месячная зарплата мужчин в 4 квартале 2020 года составила 14 203 грн, а женщин — лишь 81,4% от этой суммы, то есть 11 558 грн.