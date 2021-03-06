"Женщины или мужчины?": в Госстате рассказали, у кого в Украине больше запрлата

Самый большой разрыв между зарплатами мужчин и женщин — более, чем в два раза — в сфере авиационного транспорта.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что средняя месячная зарплата мужчин в 4 квартале 2020 года составила 14 203 грн, а женщин — лишь 81,4% от этой суммы, то есть 11 558 грн.

Примечательно, что в этот период в некоторых отраслях средняя зарплата женщин была все же больше, чем у мужчин. Так, в сфере водного транспорта средняя зарплата мужчин составляла 13 318 грн, а женщин — 14 257 грн (на 7% больше). В отрасли "административного и вспомогательного обслуживания" мужчины в среднем зарабатывали 10 448 грн, тогда как женщины — 10 925 (на 4,6% больше).

Однако во всех остальных сферах средняя зарплата мужчин в 4 квартале 2020 года была больше, чем у женщин. Самый большой разрыв — в сфере авиационного транспорта. Там средняя зарплата мужчин составляла 29 496 грн, а женщин — 13 634 (46,2% от зарплат мужчин).

Впрочем, за 2020 год процентный разрыв между средними заработными платами мужчин и женщин в Украине все же несколько сократился.

В 1 квартале 2020 года средняя зарплата мужчин составляла 12 438 грн, а женщин — 9 785 грн (78,7% от средней зарплаты мужчин);

во 2 квартале средняя зарплата мужчин составляла 12 159 грн, а женщин — 9 740 грн (80,1% от этой суммы);

в 3 квартале средняя зарплата мужчин составляла 13 338 грн, а женщин — 10 409 грн (78,0% от этой суммы);

в 4 квартале средняя зарплата мужчин составляла 14 203 грн, а женщин — 11 558 грн (81,4% от этой суммы).

Отметим, по информации того же Госстата, в январе 2021 года средняя зарплата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в Украине составляла 12 337 грн, что в 2,1 раза больше, чем уровень минимальной заработной платы (6 000 грн). В январе 2020 года этот же показатель составлял 10 727 грн.

Напомним, 5 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что зарплата врачей должна составлять не менее 23 000 грн, однако, по его словам, эти средства не заложили в бюджет на 2021 год.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года пенсионные выплаты подняли для более чем двух миллионов украинцев.