Зарплата врачей должна быть не меньше 23 тыс. грн, но денег нет, – Степанов

Минздрав просил на 2021 год выделить 296 млрд грн, но в бюджет включили только 159 млрд грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его "принципиальной позицией" является необходимость повышения зарплат медиков, которые "являются настоящими героями".

"Минимальная зарплата врача должна быть не меньше 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала – 17 тысяч, младшего – 12 тысяч. И мы добьемся этого", – пообещал Степанов.

В декабре прошлого года Степанов раскритиковал проект государственного бюджета на 2021 год и не проголосовал за него на заседании Кабмина. "Наша позиция остается неизменной. Мы ее выложили в бюджетном запросе, который подавали во время бюджетного процесса. И за каждой цифрой, которую мы подавали, там есть четкие расчеты стоимости медицинской услуги вплоть до гривны", – заявил Степанов.

"В этих расчетах учтено все от начала и до конца. Там включена стоимость лекарств, и заработная плата медперсонала: чтобы зарплата врача после интернатуры начиналась с 22–23 тысяч гривен, а зарплата медсестры 17–18 тысяч, зарплата младшего медперсонала– не менее 12-ти тысяч", – пояснил министр.

Однако, по его словам, новые зарплаты для медиков в бюджет на 2021 год не заложили. В бюджете на финансирование медицины выделено 159 млрд грн. В Минздраве требовали увеличить сумму до 296 млрд.

В сентябре прошлого года Степанов говорил, что уровень оплаты труда в сфере здравоохранения почти на 30% ниже средней заработной платы в стране.

Выступая на брифинге 4 марта, заместитель Степанова Светлана Шаталова сказала, что Кабмин поддержал инициативу Минздрава о выделении средств на вакцинацию населения против COVID-19. 1482 млн грн выделят для выплат медикам, задействованным в мероприятиях по борьбе COVID-19. Еще 341,6 млн грн выделят лабораториям Минздрава, которые занимаются тестированием на коронавирус.