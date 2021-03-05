Зарплата лікарів повинна бути не менше 23 тис. грн, але грошей немає, — Степанов

МОЗ просив на 2021 рік виділити 296 млрд грн, але до бюджету зарахували тільки 159 млрд грн.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що його "принциповою позицією" є необхідність підвищення зарплат медиків, які "є справжніми героями".

"Мінімальна зарплата лікаря повинна бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу — 17 тисяч, молодшого — 12 тисяч. І ми доб'ємося цього", — пообіцяв Степанов.

У грудні минулого року Степанов розкритикував проект державного бюджету на 2021 рік і не проголосував за нього на засіданні Кабміну. "Наша позиція залишається незмінною. Ми її виклали в бюджетному запиті, який подавали під час бюджетного процесу. І за кожною цифрою, яку ми подавали, там є чіткі розрахунки вартості медичної послуги аж до гривні", — заявив Степанов.

"У цих розрахунках враховано все від початку і до кінця. Там врахована вартість ліків, і заробітна плата медперсоналу: щоб зарплата лікаря після інтернатури починалася з 22-23 тисяч гривень, а зарплата медсестри 17-18 тисяч, зарплата молодшого медперсоналу — не менше 12-ти тисяч", — пояснив міністр.

Однак, за його словами, нові зарплати для медиків у бюджет на 2021 рік не заклали. У бюджеті на фінансування медицини виділено 159 млрд грн. У МОЗ вимагали збільшити суму до 296 млрд.

У вересні минулого року Степанов говорив, що рівень оплати праці в сфері охорони здоров'я майже на 30% нижчий, ніж середня заробітна плата в країні.

Виступаючи на брифінгу 4 березня, заступниця Степанова Світлана Шаталова сказала, що Кабмін підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про виділення коштів на вакцинацію населення проти COVID-19. 1482 млн грн виділять для виплат медикам, залучених у заходах із боротьби з COVID-19. Ще 341,6 млн грн виділять лабораторіям МОЗ, які займаються тестуванням на коронавірус.