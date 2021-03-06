"Жінки чи чоловіки?": у Держстаті розповіли, у кого в Україні більші зарплати

Найбільший розрив між зарплатами чоловіків і жінок — більше, ніж в два рази — в сфері авіаційного транспорту.

Державна служба статистики України повідомила, що середня місячна зарплата чоловіків у 4 кварталі 2020 року склала 14 203 грн, а жінок — лише 81,4% від цієї суми, тобто 11 558 грн.

Примітно, що в цей період у деяких галузях середня зарплата жінок була все ж більшою, ніж у чоловіків. Так, у сфері водного транспорту середня зарплата чоловіків становила 13 318 грн, а жінок — 14 257 грн (на 7% більше). У галузі "адміністративного та допоміжного обслуговування" чоловіки в середньому заробляли 10 448 грн, тоді як жінки — 10 925 (на 4,6% більше).

Однак у всіх інших сферах середня зарплата чоловіків в 4 кварталі 2020 року була більшою, ніж у жінок. Найбільший розрив — у сфері авіаційного транспорту. Там середня зарплата чоловіків становила 29 496 грн, а жінок — 13 634 (46,2% від зарплат чоловіків).

Втім, за 2020 рік відсотковий розрив між середніми заробітними платами чоловіків і жінок в Україні все ж таки дещо скоротився.

У 1 кварталі 2020 року середня зарплата чоловіків становила 12 438 грн, а жінок — 9 785 грн (78,7% від середньої зарплати чоловіків);

у 2 кварталі середня зарплата чоловіків становила 12 159 грн, а жінок — 9 740 грн (80,1% від цієї суми);

в 3 кварталі середня зарплата чоловіків становила 13 338 грн, а жінок — 10 409 грн (78,0% від цієї суми);

в 4 кварталі середня зарплата чоловіків становила 14 203 грн, а жінок — 11 558 грн (81,4% від цієї суми).

Відзначимо, за інформацією того ж Держстату, у січні 2021 року середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій в Україні становила 12 337 грн, що в 2,1 рази більше, ніж рівень мінімальної заробітної плати (6 000 грн). У січні 2020 року цей же показник становив 10 727 грн.

Нагадаємо, 5 березня глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що зарплата лікарів повинна становити не менше 23 000 грн, проте, за його словами, ці кошти не заклали в бюджет на 2021 рік.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2021 року пенсійні виплати підняли для більш, ніж для двох мільйонів українців.