Судьям на 22 тысячи, а военным – 300 гривен: как выросли пенсии в Украине

С начала 2021 года были повышены пенсии для более чем 2 миллионов пенсионеров.

В Украине с 1 января пенсии выросли для более чем 2 млн пенсионеров. Так, средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн, выплаты военным поднялись всего на 300 грн, а социальные пенсии на 100 грн. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

В стране пенсионный выплаты получают 11,1 млн человек, средняя пенсия составляет 3,5 тыс. грн.

Таким образом, пенсии составляют:

судьи – 67,9 тыс. грн (год назад было 45,8 тыс.);

военные – 5,5 тыс. грн; (5,2 тыс.)

социальные пенсии – 1,7 тыс. грн (1,6 тыс. грн)

пенсия по общим правилам – 3,5 тыс (около 3 тыс. грн).

В стране увеличат минимальную пенсию с 1 июня 2021 года, объем выплаты поднимется с 1769 до 1854 грн. При этом минимальную выплату увеличат сразу на 850 грн до 18 540 грн.

Повышение уже заложено в бюджете Украина на 2021 год. Максимальную выплату будут получать украинцы, у которых есть 35 лет стажа, а зарплата была примерно в 5 раз выше средней. Согласно закону, максимальная пенсия не может быть выше 10 минимальных.

Чтобы получить высокую выплату, нужно:

работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

Минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Его планируют повысить в июле. Также в апреле произойдет автоматический пересчет выплат всем, кто достиг пенсионного возраста и продолжил работать. Из-за повышения стажа также увеличится и размер пенсии. При средней зарплате и 35 годах стажа, после перерасчета можно получать на 200 грн больше. Если же зарплата была в три раза выше средней, размер прибавки составит около 600 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине повысили минимальную пенсию для части неработающих пенсионеров, в частности для тех, которые достигли возраста 65 лет.