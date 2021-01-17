Суддям на 22 тисячі, а військовим — 300 гривень: як виросли пенсії в Україні

З початку 2021 року було підвищено пенсії для більш ніж 2 мільйонів пенсіонерів.

В Україні з 1 січня пенсії зросли для більш ніж 2 млн пенсіонерів. Так, середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн, виплати військовим піднялися всього на 300 грн, а соціальні пенсії на 100 грн. Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

В країні пенсійний виплати отримують 11,1 млн чоловік, середня пенсія становить 3,5 тис. грн.

Таким чином, пенсії складають:

судді — 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.);

військові — 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)

соціальні пенсії — 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)

пенсія за загальними правилами — 3,5 тис (близько 3 тис. грн).

У країні збільшать мінімальну пенсію з 1 червня 2021 року, обсяг виплати підніметься з 1769 до 1854 грн. При цьому мінімальну виплату збільшать відразу на 850 грн до 18 540 грн.

Підвищення вже закладено в бюджеті України на 2021 рік. Максимальну виплату отримуватимуть українці, у яких є 35 років стажу, а зарплата була приблизно в 5 разів вище за середню. Відповідно до закону, максимальна пенсія не може бути вище 10 мінімальних.

Щоб отримати високу виплату, потрібно:

працювати офіційно не менше 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижче фактичної зарплати);

отримувати білу зарплату. Якщо доплачують у конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.

Мінімальна пенсія привʼязана до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Його планують підвищити в липні. Також в квітні відбудеться автоматичний перерахунок виплат усім, хто досяг пенсійного віку і продовжив працювати. Через підвищення стажу також збільшиться і розмір пенсії. При середній зарплаті і 35 роках стажу, після перерахунку можна отримувати на 200 грн більше. Якщо ж зарплата була в три рази вище середньої, розмір надбавки становитиме близько 600 грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року в Україні підвищили мінімальну пенсію для частини непрацюючих пенсіонерів, зокрема для тих, які досягли віку 65 років.