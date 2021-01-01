В Украине повысили пенсии тем, кто старше 65 лет

Это стало возможно в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

С 1 января 2021 года в Украине повысили минимальную пенсию для части неработающих пенсионеров, в частности для тех, которые достигли возраста 65 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсия для неработующих людей пенсионного возраста стала больше в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн. Теперь минимальная пенсия по возрасту вместо 2000 гривен в месяц будет составлять 2400 гривен (40% минимальной заработной платы).

Такую пенсию будут выплачивать тем людям, которые достигли 65 лет, в настоящее время не работают, и имеют солидный трудовой стаж (35 лет – мужчины, 30 лет – женщины).

"Перерасчет пенсии произведен с дня установления нового размера минимальной заработной платы, кроме пенсионеров, которые работают (проводят деятельность, связанную с получением дохода, который являются базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование)", – говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что тем пенсионерам, которые работают, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсия пересчитывается с учетом минимальной заработной платы, определенной на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности.

Напомним, глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил о возможном прекращении доставки пенсий с 1 января, если Кабмин не решит вопрос оплаты этой услуги.