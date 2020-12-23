Укрпочта опять грозит прекратить доставку пенсий: "Мы − не благотворительный фонд"

Глава Укрпочты говорит, что уже с 1 января доставка пенсий может быть прекращена.

Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил о возможном прекращении доставки пенсий с 1 января, если Кабмин не решит вопрос оплаты этой услуги. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что сегодня на заседании Кабмина должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров.

"После пересмотра минимальной зарплаты только в части единого социального взноса Укрпочта заплатит на 500 млн гривен больше, чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, Укрпочта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января", − написал Смелянский.

По его словам, Укрпочта − "не благотворительный фонд" и не может дотировать газеты, письма и пенсии.

Он также сказал, что если Кабмин не примет указанное решение, сотрудничество Укрпочты с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком в части привлечения 100 млн евро на реализацию проектов компании будет аннулировано в связи с убыточностью почтового оператора.

Отметим, по итогам заседания Кабмина о решениях по Укрпочте не сообщалось.

Кстати, вчера, 22 декабря, Смелянский сообщил в Facebook, что Пенсионный фонд Украины оштрафовал Укрпочту на 1,5 миллиона гривен за несвоевременную выплату пенсий в Тернопольской области.

По его словам, штраф наложен за то, что Укрпочта на день раньше, из-за переноса выходных на День Независимости, выплатила пенсии в селах.

Напомним, в 2018 году глава Укрпочты заявлял, что компания не будет доставлять пенсии с 2019 года. Однако в итоге эту проблему удалось решить.