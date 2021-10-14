"Пора признать равенство": Елена Зеленская раскрыла, сколько женщин служат в ВСУ

Тысячи женщин-военных несут службу наравне с мужчинами, а потому, по словам первой леди, достойны такого же почета и поздравлений.

Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем защитников и защитниц и заявила, что в рядах Вооруженных сил Украины служит 31 тысяча женщин. Она опубликовала праздничный пост на своей странице в Facebook 14 октября.

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Елена Зеленская подчеркнула, что в 2021 году страна впервые отмечает "День защитников и защитниц" вместо "Дня защитника" после переименования по решению Верховной Рады. По ее словам, предыдущая формулировка была несправедливой по отношению к женщинам, которых на сегодняшний день очень много служит в ВСУ и других подразделениях армии.

Первая леди отметила, что украинцы издавна привыкли приписывать роль защитника мужчинам, отодвигая вклад девушек в оборону страны на второй план. Тем не менее, женщины-военные охраняют мир в Украине наравне со своими мужественными сослуживцами.

"Пора признать это равенство и гордиться тем, что в Украине равно почитают как мужчин, так и женщин, которые защищают Родину", — написала первая леди в своем онлайн-послании. — "Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам".

Ранее Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с государственным праздником — Днем защитников и защитниц. По его словам, военнослужащие каждый день совершают подвиг, охраняя сограждан от российских оккупантов. 14 октября президент также отправился на Михайловскую площадь в Киеве, чтобы почтить память погибших воинов.

Писали также, что в честь Дня защитников и защитниц Украины Минобороны выплатит военным по 2,5 тысячи гривен. Премия полагается лишь военнослужащим-контрактникам, у которых нет дисциплинарных взысканий.

Фокус рассказал, почему День защитников и защитниц нельзя считать "мужским" днем. Перед 14 октября многие сайты и страницы в соцсетях предлагают девушкам выбрать подарок для их избранников, ведь рекламщики сделали праздник маркетинговой заменой 23 февраля, что в корне неправильно.