"Час визнати рівність": Олена Зеленська розкрила, скільки жінок служать в ЗСУ

Тисячі жінок-військових несуть службу нарівні з чоловіками, а тому, за словами першої леді, гідні такого ж пошани і поздоровлень.

Перша леді Олена Зеленська привітала українців з Днем захисників і захисниць і заявила, що в рядах Збройних сил України служить 31 тисяча жінок. Вона опублікувала святковий пост на своїй сторінці в Facebook 14 жовтня.

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Олена Зеленська підкреслила, що в 2021 році країна вперше відзначає "День захисників і захисниць" замість "Дня захисника" після перейменування за рішенням Верховної Ради. За її словами, попередня формулювання було несправедливою по відношенню до жінок, яких на сьогоднішній день дуже багато служить в ЗСУ та інших підрозділах армії.

Перша леді відзначила, що українці здавна звикли приписувати роль захисника чоловікам, відсуваючи внесок дівчат в оборону країни на другий план. Проте, жінки-військові охороняють мир в Україні нарівні зі своїми мужніми товаришами по службі.

"Час визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину.", — написала перша леді в своєму онлайн-посланні. — "Дякую всім-всім захисникам і захисницям України. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам, натхнення на службі та миру всім нам!".

Раніше Володимир Зеленський привітав жителів України з державним святом — Днем захисників і захисниць. За його словами, військовослужбовці кожен день здійснюють подвиг, охороняючи співгромадян від російських окупантів. 14 жовтня президент також відправився на Михайлівську площу в Києві, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів.

Писали також, що в честь Дня захисників і захисниць України Міноборони виплатить військовим по 2,5 тисячі гривень. Премія покладається лише військовослужбовцям-контрактникам, у яких немає дисциплінарних стягнень.

Фокус розповів, чому День захисників і захисниць не можна вважати "чоловічим" днем. Перед 14 жовтня багато сайтів і сторінки в соцмережах пропонують дівчатам вибрати подарунок для їхніх обранців, адже рекламщики зробили свято маркетингової заміною 23 лютого, що в корені неправильно.