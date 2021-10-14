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"Щодня здійснюєте подвиг": Зеленський привітав українців з Днем захисників і захисниць

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Володимир Зеленський
Фото: Офис президента | Володимир Зеленський на церемонії вшанування пам'яті 14 жовтня 2021 року

Президент побажав, щоб пам'ять про попередні покоління надихала сучасних українців на нові подвиги на благо України.

Президент Володимир Зеленський привітав співгромадян з Днем захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня, і вшанував пам'ять загиблих воїнів в Києві. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови та Днем Українського козацтва", — висловився глава держави в офіційному зверненні. — "В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора".

Від імені всього народу він подякував українським захисникам і захисницям, які виконують свій обов'язок на військовій, громадянській та державній службі, проявляючи відвагу, самопожертву і героїзм. За словами Володимира Зеленського, в боротьбі з ворогами українцям допомагали вистояти правда, віра і доблесть, які слід особливо шанувати у свято Покрови. Президент побажав, щоб "козацький дух" захисників всіх поколінь став прикладом для сучасного покоління і надихав його на розвиток України.

14 жовтня Володимир Зеленський також взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих за Україну на Михайлівській площі в Києві. Разом з ним прибули спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, глава ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Олексій Данілов.

Фото: Офис президента

"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих і згадуємо всіх, хто в різні часи національної історії загинув в боротьбі за свободу і незалежність Української держави", — заявив з цього приводу Володимир Зеленський у зверненні.

Раніше писали, що Верховна Рада перейменувала свято в "День захисників і захисниць України". За словами авторів законопроекту, стара назва не до кінця передавала суть і зміст свята.

Оглядач журналу Фокус Марія Бондар пояснила, чому День захисників і захисниць не може бути тільки чоловічим святом. Прямо зараз в українській армії служать 57 тисяч жінок, які теж готові захищати країну від ворогів.