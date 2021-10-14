"Щодня здійснюєте подвиг": Зеленський привітав українців з Днем захисників і захисниць

Президент побажав, щоб пам'ять про попередні покоління надихала сучасних українців на нові подвиги на благо України.

Президент Володимир Зеленський привітав співгромадян з Днем захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня, і вшанував пам'ять загиблих воїнів в Києві. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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"Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови та Днем Українського козацтва", — висловився глава держави в офіційному зверненні. — "В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора".

Від імені всього народу він подякував українським захисникам і захисницям, які виконують свій обов'язок на військовій, громадянській та державній службі, проявляючи відвагу, самопожертву і героїзм. За словами Володимира Зеленського, в боротьбі з ворогами українцям допомагали вистояти правда, віра і доблесть, які слід особливо шанувати у свято Покрови. Президент побажав, щоб "козацький дух" захисників всіх поколінь став прикладом для сучасного покоління і надихав його на розвиток України.

14 жовтня Володимир Зеленський також взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих за Україну на Михайлівській площі в Києві. Разом з ним прибули спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, глава ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Олексій Данілов.

Фото: Офис президента

"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих і згадуємо всіх, хто в різні часи національної історії загинув в боротьбі за свободу і незалежність Української держави", — заявив з цього приводу Володимир Зеленський у зверненні.

Раніше писали, що Верховна Рада перейменувала свято в "День захисників і захисниць України". За словами авторів законопроекту, стара назва не до кінця передавала суть і зміст свята.

Оглядач журналу Фокус Марія Бондар пояснила, чому День захисників і захисниць не може бути тільки чоловічим святом. Прямо зараз в українській армії служать 57 тисяч жінок, які теж готові захищати країну від ворогів.