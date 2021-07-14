На догоду рівності: Рада перейменувала "День захисника України", який відзначають 14 жовтня
У пояснювальній записці стверджується, що стара назва свята "не в повному обсязі передавала його суть і зміст", оскільки в ЗСУ служать не тільки чоловіки.
У середу, 14 червня, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", тим самим перейменувавши "День захисника України", який відзначають 14 жовтня.
Тепер це державне свято буде мати назву "День захисників і захисниць України".
"За" відповідний законопроект проголосували 317 народних депутатів.
У пояснювальній записці до тексту законопроекту зазначається, що стара назва свята "не в повному обсязі передавала його суть і зміст", оскільки разом з чоловіками країну захищали і жінки.
За інформацією ініціатора законопроекту, станом на 2019 рік у Збройних силах України служили близько 27 тисяч жінок-військовослужбовців, з яких понад 900 були старшими офіцерами. Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС на той момент надали 9,9 тисячам жінок, а держнагороди отримали 166 жінок-військових.
Нагадаємо, "День захисника України" почали відзначати з 2014 року. У 2020 році президент Володимир Зеленський на це свято поїхав до бійців ЗСУ на фронт і опинився в центрі скандалу через те, що на одній з фотографій з трапези глава держави сидів з тарілкою, тоді як солдатам їх не поставили.