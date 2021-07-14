На догоду рівності: Рада перейменувала "День захисника України", який відзначають 14 жовтня

У пояснювальній записці стверджується, що стара назва свята "не в повному обсязі передавала його суть і зміст", оскільки в ЗСУ служать не тільки чоловіки.

У середу, 14 червня, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", тим самим перейменувавши "День захисника України", який відзначають 14 жовтня.

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Тепер це державне свято буде мати назву "День захисників і захисниць України".

"За" відповідний законопроект проголосували 317 народних депутатів.

У пояснювальній записці до тексту законопроекту зазначається, що стара назва свята "не в повному обсязі передавала його суть і зміст", оскільки разом з чоловіками країну захищали і жінки.

За інформацією ініціатора законопроекту, станом на 2019 рік у Збройних силах України служили близько 27 тисяч жінок-військовослужбовців, з яких понад 900 були старшими офіцерами. Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС на той момент надали 9,9 тисячам жінок, а держнагороди отримали 166 жінок-військових.

Нагадаємо, "День захисника України" почали відзначати з 2014 року. У 2020 році президент Володимир Зеленський на це свято поїхав до бійців ЗСУ на фронт і опинився в центрі скандалу через те, що на одній з фотографій з трапези глава держави сидів з тарілкою, тоді як солдатам їх не поставили.