Зе этикет: как съездить к военным, сесть с ними за один стол и спровоцировать скандал

Президент Владимир Зеленский в День Защитника Украины съездил к военным в Донецкую область и, как водится, отведал условной солдатской каши. Но вместе с главой своего офиса начал есть раньше всех, вызвав бурю негодования в соцсетях. За него неожиданно вступился Сергей Лещенко, отправившись ко всем репостнувшим неудачный кадр. Как нарушение этикета привело к новому скандалу, разбирался Фокус.

История началась с того, как в Украине был учрежден праздник День Защитника Украины, который отмечается в День Покровы Пресвятой Богородицы 14 октября. И именно в этот день главнокомандующий, он же действующий президент, обычно посещает военных на условной передовой, чтобы поднять их боевой дух и откушать условной солдатской каши. Также он красуется в камуфляже и раздает награды.

Владимир Зеленский не стал исключением, он отправился в Донецкую область, где пожал руки защитникам Украины, раздал им награды и подарки, а потом отправился в шатер-столовую, чтобы в полевых условиях отобедать, чем послала солдатская кухня.

Сценарий был прост и, казалось, ничто не могло его испортить. Поклонники действующего президента отметили, что он в отличной форме, недоброжелатели отметили, что он мог бы и не надевать бронник и каску, раз сам утверждал, что на передовой тишина и покой.

Но трапеза в компании солдат пошла не по плану. Точнее, как она прошла на самом деле, теперь уже никто не узнает. Ирина Геращенко, сопредседатель партии "Европейская Солидарность" и бывшая первым зам главы Верховной Рады Украины, показала снимок с сайта Офиса Президента и написала, что душевный обед с солдатами якобы фейк, потому как явно видно – едят только президент и глава его офиса Андрей Ермак, а солдаты сидят даже без тарелок.

Пост бы прошел незамеченным, если бы не внезапная активность бывшего соратника пятого президента Петра Порошенко и бывшего журналиста, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзализницы" и блогера Сергея Лещенко. Он немедленно заявил, что пост Геращенко – фейк, а на самом деле суп достался всем присутствующим за столом.

Также он отправился по постам всех, кто успел перепостить пост Геращенко и начал указывать им на тот факт, что они неправы.

Таким образом одна из многих фотографий, сделанных пресс-службой Офиса президента во время его визита туда, начала расползаться по соцсетям и вызвала бурное обсуждение.

Включились практически все, кто хоть что-то понимает в застольях и этикете и отметили, что, прежде всего, промашку допустила именно пресс-служба. Там, понятное дело, не имели своей целью очернить главнокомандующего, но снимки, демонстрирующие как президент и глава его Офиса едят, пока остальные напряженно за ними наблюдают, выглядят странно.

Некоторые даже указали, что в Офис президента, видимо, поняли, что выбор фото был неудачен и постарались исправить положение, добавив снимки, где уже у всех за столом есть тарелки, никто не обделен и все идет по плану, но скандал уже было не остановить.

Фото: Офис президента

Сергей Лещенко продолжил свой "Крестовый поход" в защиту Владимира Зеленского, внезапно возникая в комментариях у тех, кто его не ждал. Ирина Геращенко написала еще один пост, в котором указала, что это ее личная страница и писать она тут может, что хочет, а когда она заимствовала злополучное фото с сайта Офиса президента, там других снимков и вовсе не было.

А в Сети начали преподавать краткий курс этикета, из которого следует, что есть, пока остальным за столом еще и тарелки не поставили – прежде всего невежливо и даже немного оскорбительно, даже если экскурсия по окопам Донецкой области и раздача наград оказалась более изнуряющей, нежели ожидалось.

И постить фотожабы на злобу дня.

Пока неизвестно, поплатится ли кто-то в пресс-службе Офиса президента за неудачный ракурс при фотосъемке и будет ли теперь сам Владимир Зеленский более внимательным. Ведь, судя по всему, даже после месяцев, проведенных на посту президента, он все еще не привык к тому, что все его поступки в буквальном смысле изучаются под микроскопом, а любой промах, даже незначительный, бурно обсуждается по соцсетям.