В угоду равенству: Рада переименовала "День защитника Украины", который отмечают 14 октября
В объяснительной записке утверждается, что старое название праздника "не полностью передавало его суть и содержание", поскольку в ВСУ служат не только мужчины.
В среду, 14 июня, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2325 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины", тем самым переименовав "День защитника Украины", который отмечают 14 октября.
Теперь этот государственный праздник будет носить название "День защитников и защитниц Украины".
"За" соответствующий законопроект проголосовали 317 народных депутатов.
В объяснительной записке к тексту законопроекта отмечается, что старое название праздника "не полностью передавало его суть и содержание", поскольку вместе с мужчинами страну защищали и женщины.
По информации инициатора законопроекта, по состоянию на 2019 год в Вооруженных силах Украины служили около 27 тысяч женщин-военносулужащих, из которых более 900 были старшими офицерами. Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС на тот момент предоставили 9,9 тысячи женщин, а госнаграды получили 166 женщин-военных.
Напомним, "День защитника Украины" начали отмечать с 2014 года. В 2020 году президент Владимир Зеленский на этот праздник поехал к бойцам ВСУ на фронт и оказался в центре скандала из-за того, что на одной из фотографий с трапезы глава государства сидел с тарелкой, тогда как солдатам их не поставили.