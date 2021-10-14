"Ежедневно совершаете подвиг": Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц

Президент пожелал, чтобы память о предыдущих поколениях вдохновляла современных украинцев на новые подвиги во благо Украины.

Президент Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем Защитников и Защитниц Украины, который отмечают 14 октября, и почтил память погибших воинов в Киеве. Его процитировала пресс-служба Офиса президента.

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"Поздравляю вас с Днем защитников и защитниц Украины. Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества", — высказался гарант в своем праздничном обращении. — "В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора".

Он также поблагодарил от всего народа защитников и защитниц, которые исполняют свой долг в армии, а также на гражданской или государственной службе, проявляя смелость и самопожертвование. По словам Владимира Зеленского, перед лицом противников украинцам всегда помогали выстоять вера, доблесть и правда, которые следует особенно почитать в праздник Покровы. Президент пожелал, чтобы "казацкий дух" воинов всех предыдущих поколений стал примером для современного поколения и вдохновлял его на развитие Украины.

14 октября Владимир Зеленский также поучаствовал в церемонии почтения памяти погибших за Украину на Михайловской площади в Киеве. Вместе с ним прибыли спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Фото: Офис президента

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства", — заявил по этому поводу Владимир Зеленский в обращении.

Ранее писали, что Верховная Рада переименовала праздник в "День защитников и защитниц Украины". По словам авторов законопроекта, старое название не до конца передавало суть и содержание праздника.

Обозреватель журнала Фокус Мария Бондарь объяснила, почему День защитников и защитниц не может быть только мужским праздником. Прямо сейчас в украинской армии служат 57 тысяч женщин, которые тоже готовы защищать страну от врагов.