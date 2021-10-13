Міноборони виплатить військовим по 2500 грн до Дня захисників і захисниць України

Премію не отримають солдати-строковики, курсанти, які не проходили військову службу та військовослужбовці, на рахунку яких є дисциплінарні стягнення.

Військовослужбовці Збройних сил і Головного управління розвідки отримають грошову премію в розмірі 2500 гривень до Дня захисників і захисниць України, який відзначається 14 жовтня. Відповідне доручення №16196/з у вівторок, 12 жовтня, підписав міністр оборони Андрій Таран, передає портал Ukrainian Military Pages.

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"За підсумками роботи в січні-вересні 2021 та з нагоди Дня захисників і захисниць України дозволяю заохотити військовослужбовців, які не мають не знятих дисциплінарних стягнень (...) грошовою премією в розмірі 2500 гривень (до видачі на руки)", — йдеться в документі.

У той же час премію до свята не отримають військовослужбовці строкової служби та курсанти з числа громадян, які не проходили військову службу.

Тим часом київська влада розповіла, які заходи, приурочені до свята, пройдуть у столиці.

14 жовтня відбудеться Церемонія покладання квітів до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні і Меморіального комплексу Героям киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

14 жовтня відбудеться святкова мистецька акція, присвячена Дню захисників і захисниць України на території Співочого поля в Печерському ландшафтному парку.

14 жовтня в мережі кінотеатрів комунального підприємства "Київкінофільм" відбудеться показ документальних фільмів на відповідну тематику.

З 11 по 24 жовтня в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" проходитиме виставка з фондів музею "Козацька слава безсмертна".

З 12 по 17 жовтня проходить національно-патріотичний проєкт "Захисникам рідної землі...", який передбачає участь вихованців Київського міського палацу дітей та юнацтва в ритуалі вшанування захисників України в Залі пам'яті Меморіального комплексу Міністерства оборони України; участь у квесті "Ми маленькі козачата"; онлайн-привітання вихованців дитячих творчих художніх колективів; виставка творчих робіт вихованців відділу народної творчості.

З 11 по 15 жовтня в читальному залі Державного архіву Києва проходить виставка архівних документів, присвячених Дню захисників і захисниць України.

З 13 по 17 жовтня проходить статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки та оборони на Михайлівській площі і Володимирському проїзді.

Нагадаємо, у минулому році до цього свята КМДА надала грошову допомогу в розмірі 1500 грн членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, бійців-добровольців, які брали участь в АТО, а також Героїв України, удостоєних цього звання посмертно.

Також тоді президент Володимир Зеленський відправився до українських бійців на Донбас. Детальніше про цю поїздку читайте в матеріалі Фокуса.