КГГА предоставит ряду категорий киевлян разовую помощь ко Дню защитника

День защитника Украины отмечается 14 октября. Накануне, согласно решению КГГА, помощь в размере 1500 грн получат члены семей погибших участников Революции Достоинства, бойцов-добровольцев, которые участвовали в АТО, а также Героев Украины, удостоенных этого звания посмертно.

По 1000, 900 или 800 грн получат участникам массовых акций гражданского протеста 2014 года, которые получили телесные повреждения, и бойцы-добровольцы АТО.

Напомним, в январе сообщалось, что в 2020 году в рамках городской целевой программы на материальную помощь отдельным категориям населения будет направлено 192,1 млн грн. "На материальную помощь участникам АТО, Революции Достоинства и их семьям, город заложил в бюджет 192,1 млн грн. Это на 13,7 млн грн гривен больше, чем в прошлом году. Средства будут выплачены в форме ежегодной и ежемесячной адресной материальной помощи. Также они будут выдаваться для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг", – уточнила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Выплаты получат 33 201 человек. Это: бойцы-добровольцы – 500 человек; члены семей участников Революции Достоинства и АТО – 683 человека; участники Революции Достоинства – 420 человек; дети АТО – 220 человек и др.

В Киев за сутки 4 октября, выявлено 286 новых больных COVID-19. В столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания. За сутки умерли 10 человек, а всего за период пандемии – 430.