"Нельзя давать в руки оружие": в Украине осудили ветерана АТО, который игнорировал повестки

Украинец объяснил, что получил "направление в психбольницу" и хотел "сначала там полечиться". Он получил три "боевые повестки" за два месяца, но не отреагировал ни на одну.

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В Украине осудили ветерана АТО за то, что он проигнорировал три повестки. Об этом известно из приговора Полонского районного суда Хмельницкой области от 14 декабря.

Уроженец Херсона является участником боевых действий, женат и имеет малолетнюю дочь.

2 мая он прошел медосмотр и был признан ВВК годным. В тот же день под подпись получил повестку о вызове на службу. 18 мая мужчину ждали в центре сбора, но он так и не появился.

Уже 21 июня участнику АТО повторно вручили "боевую повестку". Однако на следующий день в ТЦК он также не явился. 30 июня украинец получил повестку уже в третий раз. 1 июля в центре сбора его традиционно не дождались.

На суде мужчина отказался признавать свою вину. Он заявил, что имеет плохое самочувствие — "как физическое, так и моральное". Более того, херсонец убежден, что ему "нельзя давать в руки оружие".

Подсудимый подтвердил, что дважды проходил медосмотр и был признан годным. Он рассказал, что игнорировал повестки из-за выданного ему "направления в психбольницу". Участник АТО хотел "сначала там полечиться", а уже потом служить.

В приговоре указано, что согласно заключению судебно-психиатрического эксперта в момент уклонения от службы мужчина не страдал психическим заболеванием и "осознавал свои действия". На учете у психиатра он не стоит.

Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Напомним, член оборонного комитета ВР Федор Вениславский ответил, действительно ли в Киеве мобилизуют меньше мужчин.

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