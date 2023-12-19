Родные были против: в Украине осудили ограниченно годного мужчину за отказ идти в ВСУ

Мужчина не проживает со своим ребенком, но на новость о его мобилизации он ответил "истерикой". Родной брат также был категоричным и сказал не идти в армию.

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В Украине осудили мужчину, который уклонился от мобилизации из-за реакции своих родных. Об этом известно из приговора Куликовского районного суда Черниговской области от 7 декабря.

Уроженец поселка Добрянка имеет 10-летнего ребенка, его имя и возраст скрыты. 23 мая он пришел в ТЦК и прошел медосмотр. ВВК признала мужчину непригодным к службе в ВДВ, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях.

Уже 26 мая украинец получил повестку, по которой 12 июня должен был явиться в центр сбора. Оттуда его должны были отправить в воинскую часть. Однако там военнообязанного так и не дождались, что квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде мужчина полностью признал вину. Он объяснил, что из-за новости о его мобилизации у ребенка случилась "истерика". Он сказал "ни в коем случае не идти". Единственный брат украинца, который является сиротой, также выступил категорически против.

"Он не имеет желания идти служить в армию и именно по этой причине он не пошел 12 июня 2023 года в военный комиссариат", — передали в приговоре.

Также уклонист рассказал, что в 2008 году был признан непригодным к военной службе из-за плохого зрения, но ВВК изменила его статус на ограниченную пригодность. Он признал, что уклонился от мобилизации без уважительных причин.

По месту жительства мужчине дали отрицательную характеристику. В приговоре говорится, что он не работает, живет только с временных подработок и ведет "антисоциальный образ жизни". Поселковый совет неоднократно получал жалобы на осужденного. С ребенком он не проживает и стоит на учете у нарколога.

Суд признал украинца виновным и назначил ему наказание — заключение на три года.

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