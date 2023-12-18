Мобилизация в Украине: юрист рассказал, могут ли сельские главы выдавать повестки

По словам адвоката Романа Симутина, вручение повестки не означает, что гражданина сразу заберут на войну. Это необходимо прежде всего для актуализации данных, но документ должен быть заполнен правильно.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой призвать на службу могут военнообязанных граждан от 18 до 60 лет. Юрист рассказал, могут ли сельские старосты вручать повестки во время действия военного положения, передает Obozrevatel.

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей министр обороны Рустем Умеров заявил, что сельские главы имеют право лично подписывать повестки.

"Сельский голова имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета Министров по номеру 352", — говорит глава ведомства.

Что касается других вопросов, то они сейчас отрабатываются на законодательном уровне и после утверждения Верховной Радой будут озвучены. Юристы рассказали об этом процессе более подробно.

Повестки от сельских старост: мнение юриста

Адвокат Роман Симутин отметил, что упоминание о возможности вручения повестки представителем органа местного самоуправления, а также руководителями предприятий содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 года.

В указанном постановлении Кабмина говорится только о срочниках и контрактниках. В то же время в нем не упоминается о сельских старостах, говорит Роман Симутин.

По его словам, повестки должна быть заполнена и передана согласно распоряжению начальника ТЦК конкретному гражданину.

"Процесс вручения повесток — это не автоматический билет на войну, а прежде всего актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране. Следует не забывать, что обязанность каждого украинца — защищать свою страну. Ведь если сегодня ты бежишь от войны — завтра она может прийти к тебе", — заявил Роман Симутин.

Напомним, 15 декабря сообщалось, что в Раде объяснили, почему в селах чаще забирают мужчин в ВСУ. Отмечается, что в крупных городах мужчин найти сложнее — они часто там не прописаны или живут не по адресу, где зарегистрированы, из-за чего исчезает возможность вручать повестки таким образом.