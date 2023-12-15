Сельский голова имеет право лично подписывать повестки, – Умеров

По словам главы оборонного ведомства, право сельского председателя лично формировать и подписывать повестки предусмотрено постановлением Кабмина.

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Сельский голова имеет право подписывать повестки. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины во Львове, передает "Укринформ" 15 декабря.

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"Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета Министров по номеру 352", — отметил глава оборонного ведомства.

Как отмечают в источнике, на данный момент в Украине есть три типа повесток. Речь идет о повестке для уточнения данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, а также мобилизационное распоряжение.

Последний вид повесток вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан пригодным к прохождению военной службы.

Сельский председатель имеет право подписывать повестки

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью от 15 декабря заявила, что из-за коррупции в селах мобилизуют больше мужчин, а городские ночные клубы не трогают.

Ранее, 5 декабря, представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский сообщил, что в Украине работают над законопроектом, где планируют прописать возможность вручения повестки через электронную почту и заказным письмом.