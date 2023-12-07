Онлайн-повестки, "Сертификат защитника" и призыв осужденных: какие изменения планируют в Украине

По данным СМИ, новый законопроект предусматривает, что украинцы будут обязаны постоянно обновлять о себе данные в "Дія". Кроме того, после получения повестки граждане будут иметь 48 часов на то, чтобы прийти в военкомат.

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Народные депутаты вместе с представителями Министерства обороны и Генштаба ВСУ согласовывают положения нового законопроекта, который касается мобилизации в Украине. Журналисты "BBC Украина" смогли ознакомиться с ключевыми идеями и поделились деталями 7 декабря.

Отсрочка от мобилизации

В Украине планируют сузить круг граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва.

В частности, изменения коснутся тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью:

тех, кто имеет близкого родственника с инвалидностью III группы, такого права хотят лишить;

перечень тех, кто имеет отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы, планируют сократить.

Также отсрочку от армии рискуют потерять студенты, которые получают второе и третье высшее образование.

Однако на воинский учет могут взять иностранцев, которые получили военный опыт в других странах, и бывших заключенных.

Наказание уклонистов

В Украине планируют внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений. Цель — увеличить ответственность за нарушение закона о мобилизации.

Могут увеличить сроки арестов и штрафы, а также разрешить заочно привлекать нарушителей к ответственности.

Кроме того, работникам ТЦК хотят больше "развязать руки". Представители военкомата смогут проверять документы на улицах, доставлять украинцев в центры комплектации и объявлять кого-то в розыск без участия полиции.

Граждан же думают обязать всегда носить с собой военно-учетные документы, чтобы по требованию сотрудников ТЦК предоставлять их.

Новый документ и повестки онлайн

В Украине думают ввести "Сертификат защитника". Это аналог военного билета, который будет размещен в приложении "Дія". Каждые 60 дней военнообязанные будут обязаны обновлять онлайн данные о себе.

Этот онлайн-документ украинцы должны будут демонстрировать при:

регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество;

бракосочетании или разводе;

получении высшего образования или медицинских услуг;

пересечении границы.

Повестки также хотят разрешить вручать не только лично под роспись. Новые методы — через электронную почту или заказным письмом. После оповещения у военнообязанных будет двое суток на то, чтобы явиться в ТЦК.

Демобилизация

Нардепы предлагают установить ограничения, чтобы украинские военные служили не дольше 24 или 36 месяцев. Однако военное командование такую идею не поддерживает.

"Генштаб и другие силовики говорят, что выступают вообще против демобилизации как таковой вплоть до конца войны. Ищем возможности их убедить в обратном", — рассказал источник СМИ.

Однако в Украине хотят увеличить количество отпусков и провести демобилизацию срочников. Солдаты, которых призвали на срочную службу еще в 2020-2021 годах, должны получить возможность уволиться из ВСУ.

Также планируют расширить основания для увольнения со службы. Таким правом могут наделить иностранцев, освобожденных из плена (но не тех, кто сдался добровольно), лиц с инвалидностью I и II группы и курсантов-женщин.

Напомним, в ТЦК пожаловались на то, что им "сделали имидж", который не соответствует действительности. Представительница Винницкого военкомата Оксана Янчак рассказала, что украинцы игнорируют повестки из-за фейка о мобилизации.

6 декабря заместитель главы МОН Михаил Винницкий рассказал, кого из студентов планируют лишить права на отсрочку от мобилизации.