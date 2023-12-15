Сільський голова має право особисто підписувати повістки, — Умеров

За словами очільника оборонного відомства, право сільського голови особисто формувати і підписувати повістки передбачено постановою Кабміну.

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Сільський голова має право підписувати повістки. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров у рамках засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України у Львові, передає "Укрінформ" 15 грудня.

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"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", — зазначив глава оборонного відомства.

Як зазначають у джерелі, наразі в Україні є три типи повісток. Йдеться про повістку для уточнення даних, повістку на проходження військово-лікарської комісії, а також мобілізаційне розпорядження.

Останній вид повісток вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Сільський голова має право підписувати порядки денні

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв'ю від 15 грудня заявила, що через корупцію в селах мобілізують більше чоловіків, а міські нічні клуби не чіпають.

Раніше, 5 грудня, представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський повідомив, що в Україні працюють над законопроєктом, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту і рекомендованим листом.