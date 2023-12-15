Мобілізація в Україні: у Раді пояснили, чому у селах частіше забирають чоловіків у ЗСУ

У великих містах чоловіків знайти складніше — вони часто там не прописані або мешкають не за адресою, де зареєстровані, через що зникає можливість вручати повістки таким чином.

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В Україні мобілізація має певні проблеми, зокрема деякі з них пов'язані з методами роботи ТЦК та СП. Про це розповіла в інтерв'ю "Телеграфу" членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська

З її слів, першою проблемою мобілізації є комплектація за принципом кількості, а не якості. Провал з мобілізації є наслідком розхолодження суспільства "перемогою вже завтра", відбором та методами роботи ТЦК та СП та ставленням до пересічного військового.

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"Всіх без винятку обурює коли ТЦК, наприклад, заплющує очі на нічні клуби в Києві чи Одесі, але забирає до кінця чоловіків у районах і селах. Буває, що є сім'ї, де служать всі чоловіки", — сказала вона.

Бобровська зазначила, що вік також є однією з проблем. Адже 45-50-річні чоловіки не зможуть показати фізичну результативність, як чоловіки 30-35+. Крім цього, вона назвала якість, адже командирам важко приводити до тями або командувати бійцями, у яких є залежності, або які мають хвороби, при яких не допускають до служби.

Також ТЦК перебувають в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ, у результаті пріоритетність забезпечення комплектації саме бригад цих військ та однобокість у підході до всіх проблем, розповіла вона.

Де найбільше призивають чоловіків

Соломія Бобровська вважає, що те, що із сіл мобілізують більше чоловіків, а нічні клуби не чіпають, є корупційним фактором. Як приклад, вона навела Одесу, де комбриг 14-ї бригади ЗСУ полковник Олександр Охріменко став очільником Одеського обласного ТЦК, він замінив на посаді Євгена Борисова, який потрапив у корупційний скандал.

"Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками виклик ще той. З попереднім начальником ТЦК були домовленості: від 8 тисяч доларів за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК", — сказала вона.

Бобровська переконана, що зламати систему та зробити щось, що придатне до життя та може мати повагу, — складно.

Також велику роль грає фактор місця реєстрації, люди, які мешкають у селах, фактично перебувають за місцем реєстрації. Тоді як людей у місті знайти складніше, вони часто там не прописані або мешкають не там, де зареєстровані, в результаті зникає можливість вручати повістки таким чином.

Нагадаємо, начальник Одеського ТЦК і СП Олександр Охріменко повідомив, що військові, які отримали травми під час боїв та стали обмежено придатними, можуть влаштуватися на роботу в ТЦК та СП. Для цього бійцю потрібно звернутися до свого начальника, управителя чи командира та повідомити про своє бажання проходити службу в ТЦК.

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що деяким чоловікам із відстрочкою можуть вручити повістку. Зокрема, їх можуть відправити на проходження військово-лікарської комісії.