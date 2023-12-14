Мобілізація в Україні: ще одна категорія громадян зможе отримати право на звільнення, — нардеп

За словами членкині комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар'яни Безуглої, до законодавства планують внести зміни, які стосуватимуться звільнення та відстрочки від військової служби.

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Зміни, які обговорюються в українському законодавстві щодо мобілізації, можуть містити можливість надання відстрочки від служби для людей, які мають третю групу інвалідності. Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від партії "Слуга народу", Мар'яна Безугла у своєму акаунті в соціальній мережі Facebook.

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За її словами, до законодавства планується внести правило щодо надання відстрочки та права на звільнення для осіб із третьою групою інвалідності. Відтак, ця категорія населення призиватиметься лише на добровільній основі та зможе звільнитися за власним бажанням.

Хто отримає звільнення від військової служби в Україні

Раніше Безугла розповіла, що згідно із законопроєктом, який розробляється у Верховній Раді України, від військової служби будуть звільнені такі категорії громадян:

особи будь-яких груп інвалідності;

громадяни, які мають трьох і більше дітей;

подружжя військовослужбовців, які мають дитину;

громадяни, у сім'ї яких є неповнолітня особа з інвалідністю;

громадяни, які є опікунами особи з інвалідністю;

вагітні жінки та жінки в декреті:

чинні депутати Верховної Ради.

Крім того, від мобілізації протягом 6 місяців будуть звільнені громадяни, які:

були в полоні;

послужили під час воєнного стану певну кількість часу;

були мобілізовані та звільнені.

Відстрочку від військової служби, але не право на звільнення, отримають:

здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше або рівно 30 років;

усі науковці з вченими званнями;

усі викладачі, які працюють на повну ставку.

Слід зазначити, що законопроєкт поки що перебуває на стадії розроблення і може бути змінений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.

Також нагадаємо, що член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що Генштаб ЗСУ проти демобілізації через недостатню кількість людського ресурсу.