Мобилизация в Украине: еще одна категория граждан сможет получить право на увольнение, — нардеп
По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяны Безуглой, в законодательство планируют внести изменения, которые будут касаться увольнения и отсрочки от военной службы.
Изменения, которые обсуждаются в украинском законодательстве относительно мобилизации, могут включать в себя возможность предоставления отсрочки от службы для людей, имеющих третью группу инвалидности. Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Слуга народа", Марьяна Безуглая в своем аккаунте в социальной сети Facebook.Важно
По ее словам, в законодательство планируется внести правило о предоставлении отсрочки и права на увольнение для лиц с третьей группой инвалидности. Следовательно, данная категория населения будет призываться только на добровольной основе и сможет уволиться по собственному желанию.
Кто получит освобождение от военной службы в Украине
Ранее Безуглая рассказала, что согласно законопроекту, который разрабатывается в Верховной Раде Украины, от военной службы будут освобождены следующие категории граждан:
- лица любых групп инвалидности;
- граждане, имеющие трех и более детей;
- супруги военнослужащих, которые имеют ребенка;
- граждане, в семье которых есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью;
- граждане, которые являются опекунами лица с инвалидностью;
- беременные женщины и женщины в декрете:
- действующие депутаты Верховной Рады.
Кроме того, от мобилизации в течение 6 месяцев будут освобождены граждане, которые:
- были в плену;
- послужили во время военного положения определенное количество времени;
- были мобилизованы и освобождены.
Отсрочку от военной службы, но не право на увольнение, получат:
- соискатели последовательного высшего образования, которым меньше или ровно 30 лет;
- все ученые с учеными званиями;
- все преподаватели, которые работают на полную ставку.
Следует отметить, что законопроект пока находится на стадии разработки и может быть изменен.
Напомним, ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.
Также напомним, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Генштаб ВСУ против демобилизации из-за недостаточного количества человеческого ресурса.