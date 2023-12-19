Рідні були проти: в Україні засудили обмежено придатного чоловіка за відмову йти в ЗСУ

Чоловік не проживає зі своєю дитиною, але на новину про його мобілізацію вона відповіла "істерикою". Рідний брат також був категоричним та сказав не йти в армію.

Related video

В Україні засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації через реакцію своїх рідних. Про це відомо з вироку Куликівського районного суду Чернігівської області від 7 грудня.

Уродженець селища Добрянка має 10-річну дитину, його ім’я та вік приховані. 23 травня він прийшов у ТЦК та пройшов медогляд. ВЛК визнала чоловіка непридатним до служби у ВДВ, плавскладі, морській піхоті та спецспорудах.

Вже 26 травня українець отримав повістку, за якою 12 червня мав з’явитись у центр збору. Звідти його мали відправити у військову частину. Проте там на військовозобов’язаного так і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від призову.

На суді чоловік повністю визнав вину. Він пояснив, що через новину про його мобілізацію у дитини сталася "істерика". Вона сказала "в жодному разі не йти". Єдиний брат українця, який є сиротою, також виступив категорично проти.

"Він не має бажання йти служити до армії й саме з цієї причини він не пішов 12 червня 2023 року до військового комісаріату", — передали у вироку.

Також ухилянт розповів, що у 2008 році був визнаний непридатним до військової служби через поганий зір, але ВЛК змінила його статус на обмежену придатність. Він визнав, що ухилився від мобілізації без поважних причин.

За місцем проживання чоловіку дали негативну характеристику. У вироку йдеться, що він не працює, живе лише з тимчасових підробітків та веде "антисоціальний спосіб життя". Селищна рада неодноразово отримувала скарги на засудженого. З дитиною він не проживає і стоїть на обліку у нарколога.

Суд визнав українця винним та призначив йому покарання — ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, юрист Роман Сімутін відповів, чи можуть сільські старости роздавати повістки.

Юрист Дмитро Дончак пояснив, чому студенту можуть видати повістку та що робити в такому випадку.