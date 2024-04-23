В КГГА выступили против демонтажа бывшей "Арки дружбы народов": в чем причина

По словам директора департамента культурного наследия Марины Соловьевой, если начать сносить достопримечательность, тогда это может обернуться опасными последствиями.

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Демонтаж бывшей "Арки дружбы народов", которая находится в центре Киева, может быть крайне опасным. Директор департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Соловьева в комментарии "Суспiльному" высказалась по этому поводу.

По ее словам, еще в 2022 году название было изменено и теперь это "Арка Свободы украинского народа". Департамент подготовил всю учетную документацию об этом, после чего передал в Министерство культуры и информационной политики.

Теперь ведомство в одностороннем порядке решило снять памятникоохранный статус с достопримечательности и хочет, чтобы КГГА демонтировала ее. В департаменте охраны культурного наследия не совсем согласны с этим.

"Знаете, арка символизирует толерантность украинского народа. Вообще украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем сообществам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, именно толерантность", — заявила Марина Соловьева.

Кроме того, если начать демонтаж памятника, то это может иметь свои опасные последствия. Части арки образуют подпорную стену, чтобы там не было оползня. Соответственно, этот процесс тяжелый, дорогой и опасный.

В КГГА также убеждены, что стоит провести публичные обсуждения демонтажа, ведь переосмысление идеи и судьбу достопримечательности должны определять жители столицы.

А вот касаемо слухов о том, что на месте арки хотят построить мемориал погибшим героям, Марина Соловьева ответила, что в документации не написаны планы на эту территорию.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что Минкульт разрешил демонтировать бывшую "Арку дружбы народов", ведь это больше не является памятником истории. В ведомстве убеждены, что объект является частью пропагандистской кампании Москвы, которая призвана сформировать у украинцев искаженные представления о том, что государство Украина создано искусственно.