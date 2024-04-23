У КМДА виступили проти демонтажу колишньої "Арки дружби народів": у чому причина

За словами директорки департаменту культурної спадщини Марини Соловйової, якщо почати зносити пам'ятку, тоді це може обернутися небезпечними наслідками.

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Демонтаж колишньої "Арки дружби народів", яка розташована в центрі Києва, може бути вкрай небезпечним. Директорка департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Соловйова в коментарі "Суспільному" висловилася з цього приводу.

За її словами, ще 2022 року назву було змінено і тепер це "Арка Свободи українського народу". Департамент підготував усю облікову документацію про це, після чого передав до Міністерства культури та інформаційної політики.

Тепер відомство в односторонньому порядку вирішило зняти пам'яткоохоронний статус із пам'ятки і хоче, щоб КМДА демонтувала її. У департаменті охорони культурної спадщини не зовсім згодні з цим.

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є в суспільства. До мене в департамент приходили люди, які говорили, що арка розташована поруч із Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", — заявила Марина Соловйова.

Крім того, якщо почати демонтаж пам'ятника, то це може мати свої небезпечні наслідки. Частини арки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву ґрунту. Відповідно, цей процес важкий, дорогий і небезпечний.

У КМДА також переконані, що варто провести публічні обговорення демонтажу, адже переосмислення ідеї та долю пам'ятки мають визначати мешканці столиці.

А ось стосовно чуток про те, що на місці арки хочуть побудувати меморіал загиблим героям, Марина Соловйова відповіла, що в документації не написані плани на цю територію.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що Мінкульт дозволив демонтувати колишню "Арку дружби народів", адже це більше не є пам'яткою історії. У відомстві переконані, що об'єкт є частиною пропагандистської кампанії Москви, яка покликана сформувати в українців викривлені уявлення про те, що державу Україна створено штучно.