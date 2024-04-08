Гибель бойца на фронте: можно ли унаследовать единовременную денежную помощь

Юристы отмечают, что зарплату, пенсию, стипендию, алименты, пособия и другие социальные выплаты военнослужащего действительно можно унаследовать, но при некоторых условиях.

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Военные, которые присоединились к обороне Украины от российских захватчиков после полномасштабного вторжения ВС РФ 22 февраля 2024 года, получают единовременную материальную помощь от государства в случае гибели или ранения. В сообществе "Право на защиту" на странице в социальной сети Facebook объяснили, могут ли унаследовать эту помощь родственники военнослужащего.

Отмечается, что единовременная денежная помощь членам семьи предоставляется на основании заявления о перечислении средств. Документ членам семьи нужно предоставить местному органу социальной защиты населения в бумажной или электронной форме, в ней нужно указать банковский счет. За малолетних или несовершеннолетних детей заявление может подготовить:

другой родитель;

опекун;

попечитель;

другой законный представитель.

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Заявление и необходимые документы могут подаваться через центр предоставления административных услуг. Вместе с тем, в соответствии с Гражданским Кодексом Украины, Статья 1227 определяет, что зарплата, пенсия, стипендия, алименты, пособие в связи с временной нетрудоспособностью, возмещение в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, другие социальные выплаты, которые принадлежали наследодателю, но он их не успел получить при жизни, отдаются членам его семьи, а если их нет — становятся частью наследства.

Эксперты отмечают, что в соответствии с Порядком назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты":

сумма единовременной денежной помощи, которая принадлежала лицу, указанному в абзацах седьмом-двенадцатом пункта 2 настоящего Порядка, и осталась неполученной в связи с его смертью, выплачивается местным органом социальной защиты населения по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) или адресу фактического места жительства (для внутренне перемещенных лиц) умершего получателя единовременной денежной помощи равными частями другим членам семьи, которые имеют право на ее получение в соответствии с решением межведомственной комиссии, а в случае их отсутствия

То есть, если члены семьи определены Порядком — отсутствуют, единовременная материальная помощь включается в общие положения наследования.

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Между тем 5 апреля стало известно, что Кабинет министров Украины (КМУ) разрешил госслужащим и работникам критической инфраструктурызавещать своим родственникам государственную денежную помощь, в случае своей гибели. Для этого нужно в произвольной форме подготовить личное распоряжение и заверить документ у нотариуса. Также напомним, как украинцам, которые хотят передать наследство своим родственникам, правильно составить завещание,