Наследство имеет значение, говорят юристы и те граждане, кто хотя бы когда-то решал вопрос принятия в наследство денег или недвижимости. А многим пришлось пережить годы судебных заседаний, чтобы доказать свое право на наследство. Фокус исследовал, каково сейчас законодательство о наследстве в Украине и какие сверхважные изменения приняты в 2023 году в вопросах, связанных с оформлением наследства.

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Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы наследования в Украине, является Гражданский кодекс Украины. Именно там определены порядок и механизмы принятия наследства, круг лиц, имеющих право на наследство, виды наследования и другие вопросы, связанные с оформлением наследства. Однако также есть определенные нормы права относительно наследования, отраженные в Семейном кодексе, говорит Николай Коломиец, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". В частности, в Семейном кодексе Украины указаны особенности наследования для супругов. Введение правового режима военного положения на территории Украины внесло изменения в нормативно-правовое регулирование вопроса наследования.

"Сейчас президентом подписан Закон Украины "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно совершенствования порядка открытия и оформления наследства", который вступает в силу 30 января 2024 года и регулирует, в частности процедуру открытия, принятия наследства на территориях, где ведутся боевые действия", — отмечает Николай Коломиец. Фокус разобрался, нужно ли сейчас завещание для надлежащего оформления передачи прав на наследство и какие изменения внес в законодательство о наследовании парламент в 2023 году.

Все — в очередь: какое влияние на решение вопросов наследования имеет нотариально заверенное завещание

Юристы объясняют: наследование — это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло, к другим лицам. Наследодатель — это физическое лицо, права и обязанности которого после смерти переходят к другим лицам. Наследники — это лица, которые приобретают право на наследство. "Наследование в Украине осуществляется по завещанию и по закону. Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Соответственно, наследование по завещанию происходит в случае, если лицом до своей смерти было составлено завещание и оно действует на момент открытия наследства, то есть на день смерти лица, которое составило при жизни завещание", — отметила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Татьяна Голица.

Унаследовать квартиру или депозит можно либо по завещанию, либо по закону в порядке очереди Фото: pexels.com

Николай Коломиец добавляет: завещание является лишь одной из форм волеизъявления лица на передачу наследства. "В случае отсутствия завещания Гражданским кодексом Украины предусмотрена процедура наследования по закону, которая предусматривает установление очередей наследников для принятия наследства. Законодательством установлено пять очередей наследников, в зависимости от степени родства с наследодателем. При этом, каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия", — объяснил Николай Коломиец.

Какие очереди наследования определяет Гражданский кодекс Украины:

первая: дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители;

вторая: родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;

третья: родные дядя и тетя наследодателя;

четвертая: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;

пятая: другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно.

Если лицо составило завещание, то право на наследование получают те, кто указан в документе, и в этом случае очередность родства не играет никакой роли. Более того, каждый человек вправе вообще передать имущество по наследству не родственникам.

При составлении завещания лицо может указать своим наследником любого, кого считает нужным, тогда как законодательство определяет наследниками родственников Фото: pexels.com

"Очень важная деталь, которая часто вызывает вопросы и удивление у родственников умершего, — наследодатель в завещании может распорядиться своим имущество по своему усмотрению, исключив из круга наследников кого-либо из своих родственников, или завещать все свое имущество или его часть лицу, с которым не состоит в родственных отношениях. Это его воля и его право. Исключением из этого правила является так называемая обязательная доля. Это та доля в наследстве, которую имеют право получить независимо от содержания завещания нетрудоспособные члены семьи наследодателя, к числу которых относятся: малолетние и несовершеннолетние дети; совершеннолетние дети, жена (муж), родители умершего, если они являются лицами с инвалидностью 1-3 группы; жена (муж), родители, если они являются пенсионерами по возрасту. Они наследуют половину от той доли, которая принадлежала бы им, если бы завещания не было", — рассказала Татьяна Голица.

Передать имущество по завещанию можно кому угодно. Но есть обязательная доля. Это та доля в наследстве, которую имеют право получить независимо от содержания завещания нетрудоспособные члены семьи наследодателя

Однако завещание не является гарантией получения указанного в нем имущества лицами, которые были определены наследниками в завещании. Дело в том, что законодательством предусмотрена возможность для наследников, в случае наличия на то оснований, обжаловать завещание наследодателя в суде и признать его недействительным. Юристы объясняют: основаниями для признания недействительным завещания может быть как отсутствие действительного волеизъявления наследодателя на передачу своего имущества, так и нарушение закона, например, относительно обязательной доли для несовершеннолетних детей наследодателя.

Чтобы избежать признания завещания недействительным, необходимо уделять особое внимание соблюдению требований к форме завещания и порядку его составления, говорят юристы Фото: pexels.com

И все же считается, что оформление завещания — лучше, чем его отсутствие. "Мой совет очень прост: если лицо хочет передать свое имущество после своей смерти кому-то одному, оно может это сделать путем оформления завещания. При этом, нельзя однозначно утверждать, что оформление завещания решает все вопросы, поскольку завещание может быть оспорено в судебном порядке. Поэтому, если в семье есть какой-то "проблемный" родственник, и лицо не желает, чтобы после его смерти такому родственнику перешло какое-то имущество в порядке наследования, можно согласовать этот вопрос путем оформления завещания. При этом, такой родственник может обжаловать завещание в суде (путем подачи иска о признании завещания недействительным), в частности, на том основании, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле (ч. 2 ст. 1257 ГК Украины)", — отметил адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный.

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Юристы говорят: чтобы избежать признания завещания недействительным, необходимо уделять особое внимание соблюдению требований к форме завещания и порядку его составления. Стоит учесть и тот момент, что некоторых наследников возможно еще при жизни наследодателя лишить права на получение наследства.

Наиболее распространенным основанием для обращения с иском в суд об устранении наследника от права на наследование по закону является уклонение такого лица от оказания помощи наследодателю

"Законодательством Украины предусмотрена возможность лишения права потенциальных наследников на получение в наследство какого-либо имущества или денежных средств. Статьей 1224 ГК Украины предусмотрен перечень оснований, при наличии которых право на наследование у определенных лиц не возникает. То есть, они устраняются от права на наследование как по завещанию, так и по закону. Отстранение от права на наследование наследников по закону и по завещанию возможно исключительно на основании решения суда", — говорит Татьяна Голица. И добавляет: наиболее распространенным основанием для обращения с иском в суд об устранении наследника от права на наследование по закону является уклонение такого лица от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии. Факт уклонения лица от выполнения обязанности по содержанию наследодателя устанавливается судом по заявлению заинтересованного лица или других наследников.

Долги — тоже наследство: всегда ли вместе с правом наследования наследник получает и обязанность выплатить долги

Если лицо имело действительный договор потребительского кредита, то после его смерти долги по нему переходят по наследству потомкам. Таково современное законодательство в Украине.

"В соответствии со ст. 1218 ГК Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти", — объясняет Дмитрий Лазебный.

Наследник, принимающий наследство, получает не только права на имущество, но и обязанность оплатить долги, которые оставил после себя наследодатель Фото: pexels.com

Но важно помнить, что ГК Украины содержит ряд исключений из указанного выше правила.

В ст. 1219 ГК Украины говорится, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности:

личные неимущественные права;

право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами;

право на возмещение вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья;

права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, установленные законом;

права и обязанности лица, как кредитора или должника, предусмотренные статьей 608 настоящего Кодекса.

"Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди — муж или жена, которые пережили наследодателя, дети, а также его родители, или те лица, которые указаны в завещании", — отметил Дмитрий Лазебный.

Детям придется платить долги своих родителей, если они принимают наследство Фото: pexels.com

Он привел несколько распространенных примеров наследования долгов:

Если должник при жизни был женат — жена выплачивает кредит умершего супруга или наоборот.

Если супруги находились в разводе — обязательства не переходят бывшему мужу или жене.

Если должник не был женат и у него нет детей — заем приходится возвращать его родителям.

Интересно, что долги, полученные по наследству, невозможно оспорить в суде. Однако такое наследство можно не принимать, в результате чего оно получит статус выморочного.

Если у должника не будет наследников, то законодательство определяет передачу права на наследство территориальной общине, которая в таком случае получает и права на недвижимость или автомобиль, и обязанность выплатить кредиты умершего

"Согласно ч. 1 ст. 1277 ГК Украины, в случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия орган местного самоуправления по местонахождению недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождению основной части движимого имущества обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным", — говорит юрист.

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В итоге признанное выморочным наследство переходит в собственность территориальной общины по местонахождению недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождению основной части движимого имущества. И уже местная община, в соответствии со ст. 1231 ГК Украины, которая становится собственником имущества, обязана выплачивать кредиторам умершего наследодателя, говорит Дмитрий Лазебный.

Нотариусы, оформление, отказ от наследства: что изменилось в 2023 году

В ноябре 2023 года парламент принял два законопроекта: это проект закона №9287 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка принятия наследства" и законопроект №9288 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усовершенствования порядка открытия и оформления наследства". Оба вступают в действие с 30 января 2024 года.

С 30 января 2024 года заявление о принятии наследства нужно будет подавать к любому нотариусу, который осуществляет свою деятельность в том нотариальном округе, где было зарегистрировано последнее место жительства наследодателя

"Если говорить о законопроекте №9287, то одним из основных изменений, которое вводится, является невозможность для нотариусов осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа, за исключением замещения других нотариусов в случаях, предусмотренных этим законом", — говорит Николай Коломиец.

Принятие ВРУ двух законопроектов в ноябре унормировало вопрос принятия наследства во время действия военного положения Фото: pexels.com

Между тем, по его словам, другой законопроект (№9288) вносит изменения вычисления к определению места открытия наследства в Украине.

"Если на сегодняшний день заявление о принятии наследства может быть подано к любому нотариусу (частному или государственному) на территории Украины, независимо от последнего места жительства умершего, на основании которого нотариус заводит наследственное дело, то после вступления в силу Закона №3450-IX (законопроект №9288) заявление о принятии наследства по общему правилу нужно будет подавать к любому нотариусу, который осуществляет свою деятельность в том нотариальном округе, где было зарегистрировано последнее место жительства наследодателя", — рассказала Татьяна Голица.

В законопроекте №9287 говорится о невозможности для нотариусов осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа Фото: pexels.com

Также проектом №9288 вводятся следующие изменения:

в период действия в Украине или отдельных ее местностях военного, чрезвычайного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены подача заявлений в сфере наследования, в частности о принятии наследства, отказа от наследства и т.д., осуществляется независимо от места открытия наследства;

если местом открытия наследства является населенный пункт, где ведутся боевые действия, совершение нотариальных и других действий нотариусом относительно наследства и общего имущества супругов (бывших супругов) в пределах наследственного дела осуществляется по месту подачи первого заявления.

"Если местом открытия наследства была территория, где ведутся боевые действия, совершение дальнейших действий станет возможным у любого нотариуса", — объяснил в комментарии Фокусу адвокат Николай Коломиец.

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