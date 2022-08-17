Кабмин разрешил командирам заверять завещания бойцов

Ранее оформить завещание на свое имущество, которое имело бы юридическую силу, украинские военные могли только после личного посещения нотариальной конторы.

Кабмин во время очередного заседания правительства 16 августа своим постановлением разрешил командирам заверять завещание солдат. Информация об этом появилась на официальном сайте украинского правительства.

Известно, что после того, как командир своей подписью заверит завещание подчиненного, он должен передать документ в Минюст через генштаб ВСУ, Министерство обороны или любой другой правоохранительный орган.

Министерство со своей стороны обязано в двухдневный срок передать его нотариусам.

В свою очередь нотариусы должны в течение трех дней внести документ в Наследственный реестр.

Заметим, что до этого момента официальную силу завещанию гражданина Украины предавало только заверение этого документа нотариусом.

Напомним, ранее Минюст разрешил украинцам заключать брак через видеосвязь Zoom. В ведомстве на время военного положения также разрешили, чтобы официальные церемонии проводили не только сотрудники РАГСов, но и полицейские или военнослужащие.

Зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в военной части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно.

Фокус также писал, что в Гражданский кодекс хотят ввести новые виды завещаний и условия получения наследства. Это касается в первую очередь завещания с условием и распоряжения имуществом умершего наследниками, рожденными от ЭКО.

Кроме того, за родственниками можно будет официально унаследовать животных.