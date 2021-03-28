Хату на кота. Наследники, рожденные от ЭКО, завещание с условием и другие новшества

В Украине предлагают ввести новые виды завещаний и условия получения наследства. Фокус попросил эксперта прокомментировать эти инициативы.

В начале года в Украине представили концепцию обновления Гражданского кодекса, в том числе в сфере наследства. Прокомментировать новации Фокус попросил Виктора Калакуру, члена рабочей группы по подготовке концепции, заведующего кафедрой международного частного права Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

Зачатый после смерти: как оформить получение наследства

В новой версии Гражданского кодекса (ГК) предлагается предусмотреть возможность вписать в завещание наследников, зачатых с применением вспомогательных репродуктивных технологий после смерти наследодателя.

"Эта проблема обсуждалась еще при подготовке действующего кодекса, но тогда законодатель не решился включить соответствующие положения. Современное развитие общественных отношений, наработки отечественной доктрины, опыт законодательства зарубежных стран позволяют сделать вывод о целесообразности законодательно закрепить такую форму наследования", — уверен Калакура.

По его словам, чтобы предотвратить возможные злоупотребления, законодательно закрепят условия, при которых ребенок, зачатый после открытия наследства, может быть признан наследником. Конкретный срок, в течение которого может проводиться оплодотворение, в концепции не установлен, его укажут на этапе формирования окончательной редакции изменений ГК.

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"Возникновение такой категории наследников ставит вопрос об обеспечении интересов других наследников, предоставлении им возможности реализовывать свои наследственные права. Основы обеспечения этих прав и интересов заложены в действующем кодексе. Дальнейшее совершенствование данных норм связано с регулированием особенностей принятия наследства существующими наследниками по завещанию и по закону с отягощениями по части возможного наследника с целью защиты его интересов, возможного запрета отчуждения имущества, управления этим имуществом. Встанет вопрос о роли нотариуса при формировании волеизъявления наследодателя, разъяснения ему правовых последствий такого распоряжения, учета прав наследников, в частности тех, которые имеют право на обязательную долю", — отмечает Виктор Калакура.

[ + – ] Малыш, который появился на свет зачатых с применением вспомогательных репродуктивных технологий после смерти наследодателя, тоже может стать наследником Фото: Anna Shvets from Pexels

И тут же возникает резонный вопрос, будут ли внесены изменения в определение "обязательной доли" наследства. Ведь сегодня претендовать на наследство могут и те, кого не включили в завещание: несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители или супруги имеют право на половину наследства, указанного в завещании. Поэтому возникает проблема — нужно соблюсти принцип волеизъявления наследодателя и при этом обеспечить права всех наследников.

Завещание с условием

В новой версии кодекса собираются учесть возможность создавать завещание с условием, подразумевающим вступление в наследство лишь после выполнения прописанных обстоятельств. Например, дедушка завещает внуку квартиру лишь при условии его женитьбы или после рождения в его семье сына. Условия могут быть любыми, главное, чтобы они не противоречили закону или моральным принципам общества и соответствовали принципам разумности, добросовестности, справедливости. И тут снова возникают вопросы. К примеру, если дедушка мечтал покорить Эверест и теперь вписал в завещание такое условие, а его наследники не стремятся покорять гору, будет ли это условие считаться разумным и кто будет выступать арбитром?

Чтобы предотвратить злоупотребления, законодательно закрепят условия, при которых ребенок, зачатый после открытия наследства, может быть признан наследником

"В действующем кодексе преду­смотрено, что завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, назначенного в завещании, наличием определенного условия, как связанного, так и не связанного с его поведением. При этом условие, определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства. Наследник, назначенный в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным на том основании, что не знал о нем, или если наступление условия от него не зависело", — говорит Калакура.

Согласно действующей правовой модели, если наследник отказывается выполнять условие для получения завещания, он все равно может претендовать на наследство по закону.

Четыре лапы в наследство

С точки зрения права домашних животных тоже можно завещать.

[ + – ] Оставить в наследство теперь можно не только Кота в сапогах Фото: Matthias Zomer from Pexels

"Концепция предусматривает, что необходимо установить на законодательном уровне возможность составления завещания относительно содержания и ухода принадлежащих наследодателю домашних животных. Такая новация в полной мере соответствует свободе завещания и в конце концов будет способствовать сохранению условий содержания домашних животных. Ответственность за ненадлежащее обращение с домашними животными, нарушение условий их содержания предусмотрена другими отраслями права", — продолжает эксперт.

При этом опять-таки неясно, будет ли учитываться желание наследника, который может не хотеть получать живое наследство. Поэтому нет гарантии, что после закрытия завещания животное не окажется на улице.

Помимо прочего в ГК затрагиваются другие виды завещания, в частности завещания супругов и секретные завещания. Они учтены действующим Гражданским кодексом, но законы требуют доработки.

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Завещание супругов подразумевает, что они вправе составить общее завещание относительно имущества, принадлежащего им по праву совместной собственности. После смерти одного супруга доля совместной собственности переходит ко второму, который его пережил. После смерти последнего право на наследование имеют лица, определённые супругами в завещании. При этом возникают вопросы относительно одностороннего права отменить такое завещание, права распорядиться пережившим супругом имуществом при определенных обстоятельствах (например, если возникла необходимость в лечении), неясна судьба такого завещания в случае расторжения брака.

Секретное завещание заверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Лицо, составившее секретное завещание, подаёт его в запечатанном конверте, на котором должна быть подпись завещателя. Нотариус ставит на конверте свою удостоверяющую подпись, скрепляет печатью, в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает. Это означает, что содержание завещания неизвестно другим лицам, в том числе нотариусу. В ГК требуется уточнить условия объявления таких завещаний.