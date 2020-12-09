Завещаю квартиру государству. Как закон о пожизненном уходе изменит правила наследования

Минсоцполитики предлагает запретить наследование жилья украинцам, которые не ухаживают за своими пожилыми родственниками, и позволить пенсионерам завещать свои квартиры органам опеки. Фокус узнал, почему эта идея не нравится ни правозащитникам, ни нотариусам.

На сайте Минсоцполитики появился текст законопроекта, который регулирует вопросы заключения договоров пожизненного содержания, ухода за пожилыми людьми и наследования их недвижимости. "Как показывает практика, зачастую наследники, обычно это дети, которые, согласно Семейному кодексу Украины, обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, оказывать материальную помощь и участвовать в дополнительных расходах на их содержание, не выполняют своих обязанностей, — поясняет Фокусу Ольга Ревук, заместитель министра социальной политики. — Таким образом, пожилой человек вынужден обращаться за помощью в государственные или коммунальные органы, предоставляющие социальные услуги по уходу, и находиться там на полном гособеспечении. После смерти родственника наследники наследуют имущество и не возмещают расходы на содержание, уход и лечение, а в некоторых случаях — даже на захоронение. Поэтому Министерство социальной политики разработало законопроект, направленный на защиту имущественных прав отдельных категорий граждан и возмещение расходов на уход за ними".

Самая большая дыра в этом законопроекте — отсутствие механизма, как будут определять, ухаживал наследник за своим родственником или нет, как проверить качество ухода? Кто это должен контролировать? правозащитник Вячеслав Вознюк

Министерство предлагает разрешить заключать договоры пожизненного содержания не только с физическими лицами, но и с государственными и коммунальными учреждениями, которые занимаются уходом за пожилыми или недееспособными людьми и после их смерти могут претендовать на квартиры подопечных. Также рассматривается возможность введения еще нескольких мер, смысл которых сводится к лишению права на получение недвижимости в наследство.

Для вступления в наследство заплатите

Минсоцполитики предлагает запретить наследникам получать недвижимость в наследство, если они не ухаживали за владельцем имущества, который жил в специальном учреждении или под опекой соцслужб. Наследники смогут получить жилье лишь после того, как возместят затраты на уход. Более того, даже если владелец имущества не находился на содержании государства, но признан недееспособным, для вступления в наследство нужно будет получить разрешение от органов опеки для проведения операций с жильем. Закон о нотариате хотят дополнить нормой, согласно которой человек, добровольно подписавший договор пожизненного содержания, лишается права продавать свою квартиру или отдавать ее родственникам. То есть шанса передумать после заключения сделки с органами опеки не будет.

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В законопроекте предлагают конкретизировать некоторые моменты договора пожизненного содержания. Например, установить все виды материального обеспечения и ухода, которыми должен быть обеспечен владелец жилья. Если обязательства наследника в договоре конкретно не прописаны, документ считается недействительным. Минсоцполитики также хочет закрепить в договоре стоимость материального обеспечения пенсионеров. Она должна быть не ниже стоимости социальных услуг на дому, установленной Кабинетом министров. В этом есть безусловный плюс: нельзя будет откупиться от пенсионера мизерной подачкой, а после его смерти — претендовать на жилье. Однако люди с достатком ниже среднего, которые заботятся о родном человеке на грани своих финансовых возможностей, рискуют в таком случае оказаться "за бортом". Ведь договор можно будет оспорить, объявив, что помощь не соответствовала установленному прайсу.

Вопросы к законопроекту

В законопроекте о пожизненном уходе ничего не говорится о дальнейшей судьбе недвижимости умершего, который доживал свой век в спецучреждении. Неясно, будут ли квартиры передавать в госсобственность или же их намерены продавать, а вырученные деньги направлять на покрытие расходов по содержанию пожилых людей. Вопросов еще много, и авторы документа пока не дают на них ответов.

[ + – ] Даже если владелец имущества не находился на содержании государства, но признан недееспособным, наследники должны будут получать разрешение от органов опеки для проведения операций с жильем.

"Самая большая дыра в этом законопроекте — отсутствие механизма, как будут определять, ухаживал наследник за своим родственником или нет, как проверить качество ухода? Кто это должен контролировать? — говорит Фокусу правозащитник Вячеслав Вознюк. — В документе нет ни слова о создании какой-то новой организации или структуры под этот законопроект, и кто же тогда будет этим заниматься? Не говоря уже о том, что сегодня существуют профильные законы, регулирующие вопросы наследства. Например, в Гражданском кодексе есть конкретный перечень наследников, данный законопроект не вносит изменения в него, а значит, даже если документ примут в таком виде, для прямого наследника это все равно не будет означать лишение наследства".

Притом Вознюк считает, что идея законопроекта неплохая, ведь зачастую за пенсионерами ухаживают соседи или друзья, хотя в итоге их имущество достается родственникам, которые не давали о себе знать многие годы.

Охота за наследством

Суть законопроекта о пожизненном уходе сводится к тому, что в отношениях между пенсионерами и теми, кто за ними ухаживает, увеличивается роль государства. Именно оно будет решать, на достойном ли уровне ухаживают за престарелым человеком и могут ли его родственники претендовать на вступлление в наследство. Недвижимость одиноких пожилых людей в таком случае может стать объектом коррупционного интереса, считают эксперты.

"Сегодня существуют структуры, не связанные и не зависящие друг от друга. Например, нотариат — самостоятельная структура, тем более если речь идет о частной практике. Законопроект предлагает условно объединить ЦНАУ [центр предоставления административных услуг] и специальные учреждения по уходу за пожилыми людьми и убрать из этой цепочки нотариусов. То есть дать возможность государственным и коммерческим домам престарелых писать завещания, ведь именно под их попечительством будут находиться люди и будет решаться дальнейшая судьба недвижимости", — говорит нотариус Ольга Ангеловская Фокусу.

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Нотариус уверена, что если руководству спецучреждений разрешат распоряжаться имуществом их подопечных, это неминуемо приведет к злоупотреблениям. По ее мнению, законопроект открывает большие возможности для мошенников и не направлен на защиту пожилых людей. Учитывая, что после заключения договора на пожизненное содержание расторгнуть его будет практически невозможно, органы опеки начнут охотиться за жильем стариков.