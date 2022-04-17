Минюст разрешил украинцам заключать брак через видеосвязь Zoom

В ведомстве на время военного положения также разрешили, чтобы официальные церемонии проводили не только сотрудники РАГСов, но и полицейские или военнослужащие.

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Министерство юстиции Украины на время действия военного положения упростило официальную процедуру регистрации брака. Эту информацию подтвердила замминистра по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

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По ее словам, с первого дня полномасштабной войны в Украине женились почти 22 тысячи пар. Коломиец связывает такие рекордные цифры с действием военного положения, поскольку у людей нет времени и желания ждать несколько месяцев для проведения процедуры регистрации брака.

"Все мы оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня до вечера. Потому подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, изъявившие желание, могут жениться в течение дня", — объяснила замминистра юстиции нововведения в Украине.

Замглавы Минюста также отметила, что сегодня брак можно заключить в любом отделении Госрегистрации актов гражданского состояния при условии, если в регионе не проходят активные боевые действия. Более того, профильное министерство на время военного положения разрешило, чтобы официальные церемонии могли проводить не только сотрудники РАГСов, но и полицейские или военннослужащие. Такими нововведениями, по словам Коломиец, активно пользуются граждане, которые проходят службу в рядах ВСУ.

Помимо этого, как утверждает замглавы Минюста, военнослужащие могут в удаленном режиме заключить брак, используя видеосвязь Zoom.

"Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в военной части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom", — подытожила Коломиец, рассказывая о нововведениях при регистрации брака в Украине.

Ранее Фокус в своей статье подробно рассказывал, как в Украине можно создать ЛГБТК-семью без похода в РАГС.

Также сообщалось, что люди в браке живут намного дольше, чем одинокие граждане.