Мін'юст дозволив українцям одружуватися через відеозв'язок Zoom

У відомстві на час воєнного стану також дозволили, щоб офіційні церемонії проводили не лише співробітники РАГСів, а й поліцейські чи військовослужбовці.

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Міністерство юстиції України на час дії воєнного стану спростило офіційну процедуру реєстрації шлюбу. Цю інформацію підтвердила заступниця міністра з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

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За її словами, з першого дня повномасштабної війни в Україні одружилися майже 22 тисячі пар. Коломієць пов'язує такі рекордні цифри з дією воєнного стану, оскільки люди не мають часу і бажання чекати кілька місяців для проведення процедури реєстрації шлюбу.

"Всі ми опинилися в ситуації, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Тому подати заявку й офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня", — пояснила заступниця міністра юстиції нововведення в Україні.

Заступниця голови Мін'юсту також зазначила, що сьогодні шлюб можна укласти в будь-якому відділенні Держреєстрації актів цивільного стану за умови, якщо в регіоні не відбуваються активні бойові дії. Щобільше, профільне міністерство на час воєнного стану дозволило, щоб офіційні церемонії могли проводити не лише співробітники РАГСів, а й поліцейські чи військовослужбовці. Такими нововведеннями, за словами Коломієць, активно користуються громадяни, які проходять службу в лавах ЗСУ.

Крім цього, як стверджує заступниця голови Мін'юсту, військовослужбовці можуть у віддаленому режимі укласти шлюб, використовуючи відеозв'язок Zoom.

"Вони можуть звернутися до свого командира і подати заявку про те, що хочуть одружитися дистанційно. Так зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з подружжя немає фізично. Людину, яка не перебуває у військовій частині, можуть під'єднати дистанційно. І навіть обох з пари можуть під'єднати дистанційно, просто через Zoom", — підсумувала Коломієць, розповідаючи про нововведення під час реєстрації шлюбу в Україні.

Раніше Фокус у своїй статті докладно розповідав, як в Україні можна створити ЛГБТК-сім'ю без походу до РАГСу.

Також повідомляли, що люди у шлюбі живуть набагато довше, ніж самотні громадяни.