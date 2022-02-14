Люди у шлюбі живуть довше – нове дослідження

Дослідивши 5 мільйонів смертей, фахівці дійшли висновку, що самотні вмирають у 2 рази частіше.

За даними Управління Національної статистики Великобританії, чоловіки і жінки, які перебувають у шлюбі, живуть довше, пише Daily Mail. На думку експертів, це пов'язано з тим, що другий партнер піклується про здоров'я чоловіка.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Британські аналітики досліджували 5 млн смертей (які трапилися з 2010 по 2019 рік) серед дорослих старше 20 років. Фахівці виявили, що рівень смертності серед одиноких чоловіків та жінок у 2 рази вищий, ніж серед одружених людей.

На думку дослідників, для чоловіків найбільший ризик смерті пов'язаний із розлученням. А серед жінок найбільший показник смертності був у незаміжніх. Нові дані підтверджують і минулі дослідження, які вже показували, що люди у шлюбі живуть довше, здоровіше та щасливіше.

Експерти вважають, що це пов'язано з тим, що партнери дбають про своїх близьких. Вони закликають кохану людину звертатися до лікаря, коли виникає хворобливий стан. З іншого боку, за даними дослідження, розлучення чи вдівство пов'язані з вищим рівнем самотності та депресії. Учені Гарвардської медичної школи також акцентували: згідно з дослідженням, неодружені, розлучені та овдовілі чоловіки погано їдять, рідше займаються спортом та частіше курять, надмірно п'ють та займаються іншими видами ризикованої поведінки. Одружені чоловіки частіше отримують регулярну медичну допомогу, маючи вищий рівень життя.

[ + – ] Одружені чоловіки (блакитна лінія) рідше вмирали раніше, ніж неодружені (темно-синя лінія), розведені (синя лінія) або овдовілі (зелена лінія) Фото: dailymail.co.uk

[ + – ] Та сама статистика спостерігається серед жінок Фото: Dailymail.co.uk

У дослідженні брали до уваги 2,06 млн вдівців і вдів, 1,9 млн одружених, 530 000 неодружених британців і 515 000 розлучених.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що у Держстаті з'ясували, чого очікують закохані в День святого Валентина. Які подарунки очікують отримати та що планують подарувати.